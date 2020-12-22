İSO: Türk sanayisinin gündemi finansmana erişim olacak

İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, 2021'de Türk sanayisinin en önemli gündem konusunun finansman olacağını söyledi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, koronavirüs salgınının "yeniden dengelenme ve toparlanma" diye umut edilen bir başlangıcın hemen akabinde gelmesinin büyük talihsizlik olduğunu söyledi.

Sanayi sektörünün, salgının en ağır olduğu günlerde dahi alınan önlemlerle üretimini aksatmayarak sürdürdüğünü aktaran Bahçıvan, "Sektör, lojistiğinden istihdamına, tedarik zincirinden ihracat noktasına, her boyutunda üretimin dinamizmini normal bir yaşamın standartlarında sürdürebilme sınavını çok başarıyla verdi." dedi.

"YILI SIFIRA YAKIN BİR BÜYÜMEYLE KAPATACAĞIZ"

Erdal Bahçıvan, bu yıl yaşanan gerçeklerden sonra büyümenin çok küçük bir artı veya çok küçük bir eksi düzeyde gerçekleşmesinin önemli olmadığını vurguladı.

Bu yılın sıfıra yakın eksi ya da artı bir büyümeyle kapatılacağı öngörüsünde bulunan Bahçıvan, "Türkiye, 2000'li yılların başından beri çok güçlü büyümelere alışmış bir ekonomi. Toplum, bu güçlü büyümelerin tadını fazlasıyla gördü. Baktığımız zaman 2009 kriz yılını saymazsak 2000'li yıllardan itibaren Türkiye'nin büyüme ortalaması yüzde 4-5'ler seviyesinde. O açıdan ne yazık ki 2018'den beri Türkiye düşük bir büyüme sürecine girmiş vaziyette. Bu nedenle çeyrekler bazında bunu değerlendirmek yerine daha geniş bantta bakmanın doğru olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"ÖLÇÜLÜ İYİMSERLİĞİ KORUMAMIZ GEREK"

Erdal Bahçıvan, Türkiye için ekonomide yeni dönemin başladığını anımsatarak, hem Merkez Bankası hem de Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın başına deneyimli isimlerin geldiğini söyledi.

Salgının gündemden adım adım çıkmasıyla 2021'in ilk dönemleri olmasa dahi bahardan sonra umut ışığının tekrar yanabileceğini ifade eden Bahçıvan, "Finansmanın daha rahatlayabileceği, finansa daha rahat ulaşabileceğimiz bir döneme yılın ikinci yarısına doğru ulaşabilirsek herhalde ikinci çeyrekten sonra daha pozitif, 2020'yi tam unutturmasa bile bize moral verecek olan bir yıl hayatımıza girer. Bunun için de tekrar söylüyorum, ölçülü bir iyimserliği korumamız gerekiyor. Gerçeklerin farkında olacağız, iyimserliğin ölçüsünü de kaçırmayacağız." diye konuştu.

AVRUPA İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ EKONOMİK BAĞ

Bahçıvan, AB'nin Türkiye'nin turizm, ihracat, yatırımlar ve her türlü farklı organizasyon ve iş birliğinde en önemli dostu ve iş ortağı olduğunu söyleyerek, Avrupa ekonomisinin Türkiye'ye, Türkiye'nin de AB'nin ekonomik desteğine, iş ve stratejik ortaklığına yüksek ihtiyaç duyduğunu aktardı.