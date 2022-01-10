İSO: Türkiye ihracat iklimi endeksi aralıkta 53,9'a geriledi

İstanbul Sanayi Odası, araştırdığı Türkiye ihracat İklimi Endeksi aralık verisini paylaşarak ılımlı büyümenin devam ettiği yorumunda bulundu.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye ihracat İklimi Endeksi, kasım ayında 55,1 iken aralık ayında bir önceki aya göre gerileyerek 53,9 oldu.

İHRACAT İKLİMİNDE İYİLEŞME GÖRÜLÜYOR

Endekste eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm değerler ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor. Endeks, eşik değerin üzerinde kalarak ihracat pazarlarındaki talep koşullarında iyileşmenin devam ettiğini gösterdi.

İYİLEŞME TRENDİ 11 AYA YAYILDI

İSO açıklamasında endeks için, "İhracat ikliminde güçlenmenin sağlıklı bir şekilde sürdüğüne işaret etti. Bu gerçekleşmeyle birlikte mevcut iyileşme trendi 11 aya ulaşmış oldu." denildi.

SON 10 AYIN EN ILIMLI DÜZEYİNDE

İSO, koronavirüsün Omikron varyantının ortaya çıkması ve buna bağlı olarak ana ihracat pazarlarında yaşanan aksamalar nedeniyle talep koşullarındaki iyileşme son 10 ayın en ılımlı düzeyinde gerçekleştiğine değindi.