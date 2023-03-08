İSO Türkiye ihracat iklimi endeksi şubatta eşik değeri aştı Endeks, eşik değer 50'nin üzerine çıktı ve ihracat talep koşullarında Haziran 2022'den bu yana aylık bazda ilk iyileşmeye işaret etti.

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi açıklandı.

50'nin üzerinde ölçülen rakamlar pozitif

Buna göre, endekste eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

Endeks 49,5'ten 51,7'ye çıktı

Ocakta 49,5 olan İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, şubatta 51,7'ye yükselerek eşik değer 50'nin üzerine çıktı ve ihracat talep koşullarında Haziran 2022'den bu yana aylık bazda ilk iyileşmeye işaret etti.

ABD'de ekonomik aktivite şubat ayında arttı

ABD'de ekonomik aktivite 7 aylık düşüş sürecinin ardından şubat ayında artış kaydetti. Benzer şekilde, birçok Avrupa pazarında ekonomik aktivite yeniden büyümeye geçti.

Almanya'da üretim son 8 ayda ilk kez yükseldi

Türk imalat ürünlerinin en büyük ihracat pazarı olan Almanya'da üretim son 8 ayda ilk kez artış kaydetti. Birleşik Krallık'ta 6 ay, Fransa'da ise 4 ay süren daralma dönemleri sona erdi ve her iki ülke de yeniden büyümeye geçti.

İtalya ve İspanya, şubat ayında toparlanma eğilimini sürdürdü. Her iki ekonomide de üretim üst üste ikinci ay arttı ve büyüme ocak ayına kıyasla daha yüksek oranda gerçekleşti. Rusya'da ekonomik aktivite geçen yılın eylül ayından beri ilk kez artış kaydetti.