İSO Türkiye imalat PMI aralık raporu açıklandı

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI, aralıkta geriledi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI'nin (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) aralıkta 50,8’e gerilediği belirlendi.

Son veri, faaliyet koşullarındaki iyileşmenin sürdüğüne işaret etse de söz konusu iyileşme, son 7 ayın en ılımlı düzeyinde gerçekleşti.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye Sektörel PMI aralık verilerine koronavirüs salgınının ikinci dalgası ve salgının yayılmasını önlemeye yönelik devreye alınan kısıtlamalar, takip edilen 10 sektörün çoğunda üretim ve yeni siparişlerin yavaşlamasına yol açtı.

İSTİHDAM DEVAM ETTİ

Sektörlerin çoğunluğu bu dönemde istihdam yaratmaya devam etti. Tedarik yaşanan ciddi aksamalar, enflasyonist baskıları güçlendirdi.

SONUÇ EŞİT DEĞERİN ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİ

Eşik değer olan 50’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, kasımda 51,4 olarak ölçülen manşet PMI aralıkta 50,8’e geriledi.

EN GÜÇLÜ BÜYÜME TEKSTİLDE, EN BELİRGİN İVME KAYBI GİYİM VE DERİ ÜRÜNLERİNDE KAYDEDİLDİ

Sadece ana metal ve tekstil sektörlerinde yeni siparişler büyüme kaydederken, en sert yavaşlama ise giyim ve deri ürünleri sektöründe gözlendi. Takip edilen 10 sektörün 8'inde istihdam artışı kaydedilirken, bu durumun istisnası gıda ürünleri ile giyim ve deri ürünleri sektörleri oldu.

İstihdamdaki en yüksek oranlı artış kimyasal, plastik ve kauçuk sektöründe kaydedildi. 10 sektörün 8'inde girdi maliyetleri kasıma göre daha yüksek oranda arttı. Sektörlerin yarısında nihai ürün fiyatları enflasyonu hız kesti ancak fiyat artış oranları genel olarak yüksek düzeylerde kaldı.