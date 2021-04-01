İSO Türkiye imalat PMI, mart ayında 52,6'ya yükseldi

Bugün gün boyunca küresel piyasaların İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi beklenirken Türkiye'den güzel bir haber geldi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), martta 52,6'ya yükselerek sektörün performansında güçlü bir iyileşmeye işaret etti.

PMI 50'NİN ÜZERİNE ÇIKTI

Eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, şubatta 51,7 olarak ölçülen manşet PMI martta 52,6'ya yükselerek sektörün performansında güçlü bir iyileşmeye işaret etti.

10 AYDIR YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Böylece, faaliyet koşulları üst üste onuncu ay güçlenmiş oldu. Toplam yeni siparişler, bir önceki ay kaydettiği yavaşlamanın ardından martta yükselerek yeniden büyüme bölgesine geri döndü.

Anket katılımcıları, talepte iyileşme sinyalleri olduğunu bildirirken, yeni ihracat siparişleri ise üst üste üçüncü ay artış gösterdi ve toplam yeni siparişlere göre daha hızlı büyüdü.

Yeni siparişlerdeki yükseliş ve yeni üretim hatlarının eklenmesi, üretimin üst üste üçüncü ay büyüme kaydetmesinde rol oynadı.

HAM MADDE SIKINTISI DAHA FAZLA YÜKSELMENİN ÖNÜNDE ENGEL

Büyüme hızı hafif artış gösterdi ancak bazı anket katılımcıları, ham madde arzındaki sıkıntıların üretimde daha yüksek oranlı bir artışa engel olduğunu belirtti.

ANA METALLER LİDERLİĞİNİ KORUDU

İSO Türkiye Sektörel PMI mart verilerine göre takip edilen 10 sektörün çoğunluğunda üretim artışı kaydedilirken, üretimdeki en hızlı genişleme ana metaller sektöründe oldu.