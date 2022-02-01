İSO Türkiye İmalat PMI, ocakta 50,5 oldu

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI, ocakta 50,5 olarak ölçülerek aralık ayındaki 52,1 olan seviyenin altında ve son 8 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) ocak ayı imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi verisini yayınlandı.

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI, ocakta 50,5 olarak ölçülerek aralık ayındaki 52,1 olan seviyenin altında ve son 8 ayın en düşük seviyesine geldi.

Manşet PMI, istihdam ve tedarikçilerin teslim süreleri alt endekslerinden gelen katkılar sayesinde ocak ayında eşik değer 50,0’nin üzerinde kaydedildi.

ÜRETİM YAVAŞLADI

İstanbul Sanayi Odası Türkiye Sektörel PMI ocak verilerine göre, takip edilen 10 sektörün dokuzunda üretim yavaşladı. Üretimi artan tek sektör olan kimyasal, plastik ve kauçuk ürünlerinde güçlü ve önceki aya göre ivmelenen bir üretim büyümesi yaşandı.

Yurt dışından alınan yeni siparişlerin arttığı sektör sayısı yediden dörde düştü.

TÜM ZORLUKLARA RAĞMEN, SEKTÖRLERİN ÇOĞUNLUĞUNDA İSTİHDAM ARTTI

Tüm zorluklara rağmen, sektörlerin çoğunluğunda ise istihdam düzeyinin iyileşmeye devam ettiği gözlendi.

EN GÜÇLÜ İSTİHDAM ARTIŞI MAKİNE VE METAL ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE YAŞANDI

Ocak ayında 10 sektörün yedisinde istihdam artışı kaydedilirken en güçlü artış makine ve metal ürünleri sektöründe, azalma ise tekstil ürünleri, giyim ve deri ürünleri ve metalik olmayan mineral ürünler sektöründe oldu.