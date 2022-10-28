Petrol
94.12
-0.97%
Euro
18.5701
0.11%
Dolar
18.6059
0.04%
Altın
983.91
-1.03%
Borsa
3879
-1.41%
Bitcoin
385.195
-0.15%
BTXN Coin
10.63
0.75%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 18 C

    İspanya ekonomisi üçüncü çeyrekte frene bastı

    İspanya'da enflasyon oranı ekim ayında yüzde 7,3 olmuştu, ekonomisi ise üçüncü çeyrekte yüzde 0,2 büyüdü.
    • 28.10.2022 - 16:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İspanya ekonomisi üçüncü çeyrekte frene bastı

    İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE), ülke ekonomisinin üçüncü çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı. İspanya'nın temmuz-eylül dönemini kapsayan yılın 3. çeyreğinde, geçen 3 aylık periyoda göre yüzde 0,2'lik ekonomik büyüme kaydedildiğini açıkladı.

    İspanyol ekonomisi teknik resesyona girme sinyali verdi

    İspanya ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,2 büyüme kaydederek, teknik resesyona girme sinyalleri verdi.

    AA'nın haberine göre, tüketimdeki düşüş, yüksek enflasyon, enerji krizi ve sıkılaşan finansal koşullar İspanyol ekonomisinin frenlemesinin temel nedenleri olarak sıralandı.

    İspanya ekonomisi üçüncü çeyrekte frene bastı #1

    Turizm gelirleri ekonomik daralmayı önledi

    Uzmanlar, koronavirüs tedbirlerinin tamamen kaldırıldığı turizm sezonunun, İspanya'yı ekonomik küçülmeden ve "çok olumsuz bir küresel ortamın darbesinden" kurtardığı yorumunda bulundu.

    Geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,8'lik büyüme kaydeden İspanyol ekonomisi, ikinci çeyrekte açıklanan yüzde 6,8'lik oranın 3 puan altında olduğu için ani bir duruşu temsil etti.


    Avrupalı emekli turiste kış tarifesi
    Gündem

    Avrupalı emekli turiste kış tarifesi

    Kripto Ticareti İçin En Doğru Stratejiyi Açıklıyor
    Advertorial

    Kripto Ticareti İçin En Doğru Stratejiyi Açıklıyor

    TÜİK: Bitkisel üretim artacak
    Ekonomi

    TÜİK: Bitkisel üretim artacak

    Görüş Bildir