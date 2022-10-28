İspanya ekonomisi üçüncü çeyrekte frene bastı

İspanya'da enflasyon oranı ekim ayında yüzde 7,3 olmuştu, ekonomisi ise üçüncü çeyrekte yüzde 0,2 büyüdü.

İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE), ülke ekonomisinin üçüncü çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı. İspanya'nın temmuz-eylül dönemini kapsayan yılın 3. çeyreğinde, geçen 3 aylık periyoda göre yüzde 0,2'lik ekonomik büyüme kaydedildiğini açıkladı.

İspanyol ekonomisi teknik resesyona girme sinyali verdi

İspanya ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,2 büyüme kaydederek, teknik resesyona girme sinyalleri verdi.

AA'nın haberine göre, tüketimdeki düşüş, yüksek enflasyon, enerji krizi ve sıkılaşan finansal koşullar İspanyol ekonomisinin frenlemesinin temel nedenleri olarak sıralandı.

Turizm gelirleri ekonomik daralmayı önledi

Uzmanlar, koronavirüs tedbirlerinin tamamen kaldırıldığı turizm sezonunun, İspanya'yı ekonomik küçülmeden ve "çok olumsuz bir küresel ortamın darbesinden" kurtardığı yorumunda bulundu.

Geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,8'lik büyüme kaydeden İspanyol ekonomisi, ikinci çeyrekte açıklanan yüzde 6,8'lik oranın 3 puan altında olduğu için ani bir duruşu temsil etti.