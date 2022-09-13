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    İspanya'da ağustos enflasyonu yüzde 10,5 oldu

    İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü, ağustos ayı enflasyonunun aylık yüzde 0,3 düşüşle, yıllık 10,5'e gerilediğini bildirdi.
    • 13.09.2022 - 13:17
    • Güncelleme : 13.09.2022 - 13:20
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    İspanya'da ağustos enflasyonu yüzde 10,5 oldu

    İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE) ağustos enflasyonunu açıkladı. 

    Ülkede haziranda yüzde 10,2, temmuzda yüzde 10,8 seviyesinde olan enflasyon, ağustosta yüzde 10,5 olarak tespit edildi.

    Üç aydır enflasyon çift hanede

    Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu enerji kriziyle birlikte İspanya'da enflasyon oranı, art arda son üç aydır çift hanelerde seyrediyor.

    Artış, enerji ve gıda fiyatları kaynaklı

    Enflasyonun yüksek çıkmasında elektrik, gaz ve gıda ürünlerindeki fiyat artışlarının etkili olduğu bildirildi.

    İspanya da ağustos enflasyonu yüzde 10,5 oldu #1

    Elektrik ve gazda yüzde 24,8 artış yaşandı

    Geçen yılın aynı dönemine oranla fiyatlar elektrik ve gazda yüzde 24,8, gıda (süt, peynir, yumurta, et, ekmek başta olmak üzere) ve alkolsüz içeceklerde yüzde 13,8 arttı.

    Çekirdek enflasyon ise yüzde 6,4 ile Ocak 1993'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.


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