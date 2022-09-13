İspanya'da ağustos enflasyonu yüzde 10,5 oldu

İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü, ağustos ayı enflasyonunun aylık yüzde 0,3 düşüşle, yıllık 10,5'e gerilediğini bildirdi.

İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE) ağustos enflasyonunu açıkladı.

Ülkede haziranda yüzde 10,2, temmuzda yüzde 10,8 seviyesinde olan enflasyon, ağustosta yüzde 10,5 olarak tespit edildi.

Üç aydır enflasyon çift hanede

Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu enerji kriziyle birlikte İspanya'da enflasyon oranı, art arda son üç aydır çift hanelerde seyrediyor.

Artış, enerji ve gıda fiyatları kaynaklı

Enflasyonun yüksek çıkmasında elektrik, gaz ve gıda ürünlerindeki fiyat artışlarının etkili olduğu bildirildi.

Elektrik ve gazda yüzde 24,8 artış yaşandı

Geçen yılın aynı dönemine oranla fiyatlar elektrik ve gazda yüzde 24,8, gıda (süt, peynir, yumurta, et, ekmek başta olmak üzere) ve alkolsüz içeceklerde yüzde 13,8 arttı.

Çekirdek enflasyon ise yüzde 6,4 ile Ocak 1993'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.