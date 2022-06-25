İspanya'da ekonomik krize karşı 9 milyar euroluk paket

Rusya-Ukrayna savaşının açtığı yaraları sarmak için açıklanan ilk destek paketi süresi bitmek üzere iken İspanya, ikinci paketin hazırlıklarını tamamladı.

Tüm dünya koronavirüs salınından çıkıp, Rusya-Ukrayna savaşının ezici etkisi ile boğuşmaya çalışırken ekonomileri yarar aldı.

İspanya'da sol koalisyon hükümeti yüksek enflasyon ve ekonomik krize karşı özellikle yoksul kesimi korumak için 9 milyar euroluk yardım paketi açıkladı.

Düşük gelirlilere gelir, maaşlara zam için kullanılacak

Meclis onayı gereken yardım paketi kapsamında, akaryakıt indiriminin devamı, düşük gelirliler için aylık 200 euroluk yardım, primsiz emekliler ve dul maaşlarında yüzde 15'lik artış, toplu ulaşım araçlarında yüzde 50'ye varan indirim ve elektrikte KDV oranının yüzde 10'dan yüzde 5'e indirilmesi öngörülüyor. Ulaşımdaki indirimlerin 1 Eylül'de yürürlüğe gireceği belirtildi.

İlk yardım paketi haziran sonunda sona erecek

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ülke ekonomisindeki olumsuz etkilerinden dolayı mart-haziran dönemini kapsayan ilk önlem paketinin süresinin 30 Haziran'da sona erecek olması ve enerji ile gıda başta olmak üzere fiyat artışlarının her sektörde devam etmesi İspanya hükümetini bir kez daha önlem almaya zorladı.

Bakanlar Kurulu'nun olağanüstü toplantısından sonra basına açıklama yapan Başbakan Pedro Sanchez, 31 Aralık'a kadar geçerli olacak yeni yardım paketinin meclisten geçmesi için tüm siyasi partilerin desteğini beklediklerini söyledi.

Hedef enflasyonu düşürmek

Toplamda 9 milyar euronun üzerinde bir önlem paketi öngördüklerini aktaran Sanchez, son olarak mayıs ayında yüzde 8,7'ye çıkan enflasyon oranını yüzde 3,5'te tutmayı hedeflediklerini kaydetti.