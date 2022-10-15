Petrol
91.46
-3.29%
Euro
18.0646
-0.45%
Dolar
18.5677
0.15%
Altın
982.33
-1.21%
Borsa
3627
2.07%
Bitcoin
360.550
-2.60%
BTXN Coin
9.44
10.28%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Hafif yağmur 17 C

    İspanya'da emekliler hayat pahalılığına isyan etti

    İspanya'da emekliler, "hayat pahalılığına" karşı yürüyerek, ülkede yaşanan fiyat artışlarına karşı Madrid'te gösteri yaptı.
    • 15.10.2022 - 16:15
    • Güncelleme : 15.10.2022 - 16:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İspanya'da emekliler hayat pahalılığına isyan etti

    Rusya-Ukrayna savaşı etkisiyle yaşanan enerji krizi ve fiyat artışlarına karşı İspanya'da eylül ayı ortasından bu yana her hafta sonu farklı sektörlerden işçiler gösteri düzenliyor.

    Hükümet de enerji krizine karşı açıkladığı önlem paketlerinin yanı sıra memur ve emeklilerin maaşlarına kademeli zam yapacağını duyurdu.

    Gösteriler Madrid'te yapılıyor

    İspanya'da emekliler, ülkede yaşanan fiyat artışlarına karşı başkent Madrid'de gösteri yaptı.

    Binlerce kişi, "kamu hizmeti, sağlık, emeklilik, maaşların savunulması" temasıyla yapılan kent merkezindeki yürüyüşe katıldı.

    İspanya da emekliler hayat pahalılığına isyan etti #1

    "Satın alma gücümüz kayboldu"

    İspanya'da emekliler, satın alma güçlerinde 2021'de yüzde 3, 2022'de yüzde 6'dan fazla kayıp yaşadıklarını ve yüksek enflasyonun en büyük mağdurlarından biri olduklarını belirtiyor.

    İspanya da emekliler hayat pahalılığına isyan etti #2

    Maaş artışını yetersiz buluyorlar

    Emekliler, sol koalisyon hükümetinin açıkladığı yüzde 8,5 maaş artışının yeterli olmadığını savundu.

    İspanya da emekliler hayat pahalılığına isyan etti #3

    "Organize bir soygunla karşı karşıyayız"

    Emeklilerin bağlı oldukları sivil toplum örgütlerince okunan manifestoda, "Cebimizdeki paraları çalıp, finans sektörlerine veriyorlar. Organize bir soygunla karşı karşıyayız. Ayrıca, bizi işçilerle karşı karşıya getirmek istiyorlar. Bu utanç vericidir." ifadeleri kullanıldı.

    İspanya da emekliler hayat pahalılığına isyan etti #4

    "Emekli maaşlarındaki cinsiyet farkını ortadan kaldırılana kadar sokaklarda kalmaya devam edeceğiz"

    AA'nın haberine göre, manifestoda ayrıca, "Bize dayatılan karşı reformlar tersine çevrilene, maaş ve emekli maaşlarındaki cinsiyet farkını ortadan kaldırılana, emeklilikte kaybedilen haklar geri kazanılana kadar sokaklarda kalmaya devam edeceğiz. Reformlar, adaletli bir servet dağılımı oluşturmak, evrensel ve kaliteli kamu ve toplum hizmetlerini iyileştirmek ve garanti etmek içindir." denildi.

    İspanya da emekliler hayat pahalılığına isyan etti #5

    İspanya da emekliler hayat pahalılığına isyan etti #6


    'Benzin fiyatlarını düşürecek duyurularım olacak'
    Dünya

    'Benzin fiyatlarını düşürecek duyurularım olacak'

    Billur Kalkavan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Billur Kalkavan'ın ölüm sebebi ne?
    Medya

    Billur Kalkavan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Billur Kalkavan'ın ölüm sebebi ne?

    Elazığ'da trafo yüklü tır devrildi
    3. Sayfa

    Elazığ'da trafo yüklü tır devrildi

    Görüş Bildir