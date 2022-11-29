İspanya'da enflasyon kasımda düştü

INE verilerine göre, İspanya'da enflasyon, düşüşünü sürdürerek kasımda yüzde 6,8'e geriledi.

Avrupa'da etkin olan Rusya-Ukrayna savaşının izleri ülkelerin enflasyonuna yansıyor.

İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE) verilerine göre, kasımda enflasyon yüzde 6,8 oldu. Enflasyon, kasım ile birlikte düşüşünü art arda 4. aya taşıdı.

Bu gerileme ile ilgili yetkililer, İspanya'nın AB'de en hızlı enflasyon düşüşü yaşanan ülkelerden biri olduğunu belirtiyor.

En yüksek enflasyon temmuzda yaşandı

Ülkede fiyatlardaki artış, temmuzda yüzde 10,8 ile son 38 yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı.

Akaryakıt ve elektrik fiyatları düştü

Kasımda TÜFE'deki yavaşlamanın başlıca nedeni, akaryakıt ve elektrik fiyatlarındaki düşüş olarak gösterildi. Kışlık giyim ve ayakkabı fiyatlarının Kasım 2021'e göre daha az artış göstermesi de diğer bir etken oldu.

Çekirdek enflasyon yüzde 6,3'e çıktı

Çekirdek enflasyonun ise kasımda, bir önceki aya göre hafif artarak 1993 yılından bu yana en yüksek değer olan yüzde 6,3'e çıktığı bildirildi.

Enflasyon beklentisi 2022 sonunda yüzde 7,8

Sol koalisyon hükümeti, enflasyonun 2022 sonunda yüzde 7,8, 2023'te de yüzde 2,9 olacağı tahmininde bulunuyor.