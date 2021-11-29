İspanya'da enflasyon son 29 yılın zirvesine çıktı

İspanya'da TÜFE kasım ayında, önceki yılın aynı ayına göre enerji fiyatlarındaki yükselişinin de etkisiyle yüzde 5,6 artarak son 29 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Enflasyon, artık küresel ekonomilerin ortak kabusu haline geldi.

İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün (INE) verilerine göre kasım ayında İspanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,6, bir ay öncesine göre ise yüzde 0,4 yükseldi.

İSPANYA'DA ENFLASYON 1992 YILINDAN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYEDE

Ülkede art arda 11 aydır artan TÜFE, 1992 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

DOĞALGAZ, AKARYAKIT VE ELEKTRİK FİYATLARININ YÜKSELMESİ ETKİLEDİ

Enflasyondaki artışın temel sebebi doğalgaz, akaryakıt ve elektrik fiyatlarının yükselmesi olarak belirtiliyor. Ayrıca giyim, ayakkabı, meyve, ekmek ve et fiyatlarındaki artışların da bu süreçte etkili olduğu bildiriliyor.

ÇEKİRDEK ENFLASYON DA ARTIŞTA

İşlenmemiş gıda ve enerji ürünlerinin hariç bırakıldığı çekirdek enflasyon da kasım ayında yüzde 1,7'ye yükseldi.