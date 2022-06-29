İspanya'da enflasyon son 37 yılın zirvesine çıktı

INE verilerine göre, İspanya'da enflasyon, haziranda yüzde 10,2 ile son 37 yılın en yüksek seviyesine yükseldi.

Dünyanın güçlü ekonomilerine sahip ülkeleri gıda ve enerji fiyatlarının körüklediği enflasyon artışını yaşıyor. Enflasyon rakamları beklentilerin üzerine çıkıyor ve devletler, vatandaşı maddi yönden destekleyecek paketler açıklıyor.

İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE), ülkenin haziran ayı enflasyon verisini yayınladı.

İspanya'nın enflasyonu yıllık yüzde 10,2

Haziranda enflasyon yıllık bazda yüzde 10,2 oldu. Böylece ülkede enflasyon 1985 yılından, çekirdek enflasyon da yüzde 5,5 ile Ağustos 1993'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Otel ve restoran fiyatlarındaki artış enflasyonu körüklüyor

Enflasyondaki yükselişin akaryakıt, gıda ve alkolsüz içecek fiyatlarındaki artıştan kaynaklandığı, otel ve restoran fiyatlarındaki artışın da enflasyonun yükselmesinde etkili olduğu belirtildi.

Akaryakıt fiyatlarına yapılan destek enflasyonu düşürmüştü

Sol koalisyon hükümetinin akaryakıt fiyatlarında başlattığı litre başına 20 sentlik indirim yardımın etkisiyle nisanda düşüş gösteren enflasyon, mayısta yüzde 8,7'ye çıktıktan sonra yükselişini bu ay da sürdürdü.

İspanya'da enflasyon beklentiyi aştı

İspanya Merkez Bankası, nisan ayında açıkladığı raporda, 2022 yılı enflasyon tahminini yüzde 7,5'e çıkarmıştı. Sol koalisyon hükümeti, yüksek enflasyon ve ekonomik krize karşı özellikle yoksul kesimi korumak için geçen hafta 9 milyar avroluk yardım paketi açıklamıştı.

Toplu ulaşım araçlarında yüzde 50 indirim öngörülüyor

İspanya'da yıl sonuna kadar yürürlükte kalacak önlemler kapsamında, akaryakıtta litre başına 20 sentlik indirimin devam etmesi, işten çıkarma yasağına ek olarak yıllık geliri 14 bin euronun altında olanlar için aylık 200 euro yardım, primsiz emekliler ve dul maaşlarında yüzde 15'lik artış, toplu ulaşım araçlarında yüzde 50'ye varan indirim yapılması ve elektrikte KDV oranının yüzde 10'dan yüzde 5'e indirilmesi öngörülüyor.