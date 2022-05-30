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    İspanya'da enflasyon yüzde 8,7'ye yükseldi

    İspanya, tüm Avrupa'nın etkilendiği etmenlere karşı ekonomisini ayakta tutmaya çalışınken enflasyonda yatay seyri tutturup, sonra da düşürmeyi sağlayamadı. Bu ay da rakamlar yukarı yönlü hareket etti.
    • 30.05.2022 - 12:26
    • Güncelleme : 30.05.2022 - 12:40
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    İspanya'da enflasyon yüzde 8,7'ye yükseldi

    Ukrayna'daki savaşın uzaması, petrol ve gaz fiyatlarını etkileyen yeni yaptırımların riski, mayıs ayında ham madde fiyatlarında yeni bir yükselişe neden oldu ve bu da Avrupa'da tüketici fiyatlarını etkiledi.

    İspanya Merkez Bankası nisan ayında açıkladığı raporunda, ülkedeki 2022 yılı enflasyon tahminini yüzde 7,5'e çıkarmıştı ama açıklanan rakamlar bu tahmini aştı.

    Mayıs ayında İspanya'da enflasyon yüzde 8,7

    İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE), mayıs ayında yıllık enflasyon rakamını paylaştı. Buna göre mayıs ayında İspanya'da enflasyon yüzde 8,7 oldu.

    Sol koalisyon hükümetinin akaryakıt alımına ilişkin başlattığı yardımlarla nisan ayında düşüş gösteren enflasyonun, mayısta yeniden artışa geçmesi ekonomi uzmanları tarafından kaygıyla karşılandı.

    İspanya da enflasyon yüzde 8,7 ye yükseldi #1

    Yakıt ve gıda fiyatlarındaki artış

    INE açıkladığı ön raporda, bir önceki ay yüzde 8,3'olan yıllık enflasyonun mayısta yüzde 8,7'ye çıkmasını yakıt ve gıda fiyatlarındaki artışa bağladı.

    Uzmanlar, mart ayında yüzde 9,8 ile son 37 yılın en yüksek enflasyon rakamının kaydedildiği İspanya'da nisanda görülen düşüşün geçici olduğunun mayıs verileriyle ortaya çıktığına vurgu yaptı.

    Çekirdek enflasyon yükseldi

    İspanya'da çekirdek enflasyon 2021'i yüzde 2,1 ile kapatmıştı. Çekirdek enflasyon, 1995'ten bu yana en yüksek seviye olan yüzde 4,9'a tırmandı.


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