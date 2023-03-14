İspanya'da gıda fiyatlarının önüne geçilemiyor İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü, şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Ülkede TÜFE şubatta yıllık yüzde 6 ve aylık ise yüzde 0,9 yükseldi.

İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE), enflasyonun şubatta yıllık yüzde 6 olduğunu duyururken, gıda fiyatlarındaki yüzde 16,6'lık artış dikkati çekti.

Sol koalisyon hükümeti, halkın yüksek enflasyondan en az şekilde etkilenmesini sağlamak için 1 Ocak'tan itibaren temel gıda ürünlerinde KDV indirimi kararı almış, ekmek, un, süt, yumurta, meyve, sebze, peynir ve baklagillerde yüzde 4 olan KDV oranı kaldırılıp, makarna, ayçiçek ve zeytinyağındaki KDV ise yüzde 10'dan yüzde 5'e indirilmişti.

KDV indirimine rağmen gıda ürünlerinin fiyatı artıyor

İspanya'da 1 Ocak'tan itibaren uygulanmaya başlanan temel gıda ürünlerindeki KDV indirimine rağmen şubat ayında gıda ürünlerindeki fiyat artışının yüzde 16,6 ile rekor seviyede olduğu bildirildi.

Aylık yüzde 0,9 yükseldi

Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubatta bir önceki aya göre ise yüzde 0,9 yükseldi.

TÜFE, ocakta aylık yüzde 0,2 gerilerken, yıllık bazda yüzde 5,9 artış kaydetmişti.

Şimdiye kadar gıda fiyatlarında tespit edilen en yüksek artış

İspanya'da şimdiye kadar gıda fiyatlarında tespit edilen en yüksek artışın şubat ayında olduğu belirtildi.

Şeker fiyatı, yüzde 52,6 arttı

Şubat 2022'ye göre kıyaslama yapıldığında 1 yıl içinde en çok fiyat artışının olduğu ürünler arasında, yüzde 52,6 ile şeker, yüzde 30'u aşan artış ile tereyağı, zeytinyağı ve süt öne çıktı.

İspanyolların alışveriş sepetine yıllık 924 euroluk ekstra maliyet

Tüketiciler ve Kullanıcılar Örgütü (OCU), konuya ilişkin yaptığı açıklamada, fiyat artışlarının İspanyolların alışveriş sepetine yıllık 924 euroluk ekstra maliyeti olduğunu belirterek, hükümete acil yeni önlemler alması çağrısını yaptı.