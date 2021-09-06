İspanya'ya ihracatımız ağustosta rekor kırdı

İspanya'ya gerçekleştirilen dış satım, ağustosta yüzde 45,7 oranında artış gösterdi.

Türkiye'nin İspanya'ya ihracatı ağustosta, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45,7 artarak 807 milyon 100 bin dolara yükseldi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı, geçen ay 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 51,8 artarak 18 milyar 912 milyon 314 bin dolara çıktı.

AYLIK BAZDA İHRACAT REKORU

Türkiye, ağustosta İspanya'ya gerçekleştirdiği ihracatta aylık bazda rekor seviyeye ulaştı. İspanya'ya gerçekleştirilen dış satım ağustosta, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45,7 artarak 807 milyon 100 bin dolara yükseldi. İspanya, temmuzda da Türkiye'nin değer bazında ihracatını en çok artırdığı ülke olmuştu. İspanya, geçen ay Türkiye'nin en fazla dış satım yaptığı 4'üncü ülke olarak da kayıtlara geçti.

İSPANYA DEĞER BAZDA İHRACATI ARTIRAN 5'İNCİ ÜLKE

İspanya, geçen ay Türkiye'nin değer bazında ihracatını en fazla artırdığı 5'inci ülke olarak kayıtlara geçti. İspanya'ya dış satım ağustosta, geçen yılın aynı dönemine göre 253 milyon 99 bin dolar artış kaydetti.

İSPANYA'DAN EN FAZLA HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNE TALEP GELDİ

İspanya'ya geçen ay en fazla ihracatı hazır giyim ve konfeksiyon sektörü gerçekleştirdi. Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, İspanya'ya 248 milyon 852 bin dolarlık ihracat yaptı.

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünü, 191 milyon 450 bin dolarla çelik, 97 milyon 478 bin dolarla otomotiv endüstrisi, 65 milyon 736 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörleri izledi.

İspanya'ya ihracatını değer bazında en fazla artıran sektörler ise 148 milyon 914 bin dolarla çelik, 24 milyon 722 bin dolarla demir ve demir dışı metaller, 21 milyon 593 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 16 milyon 815 bin dolarla tekstil ve ham maddeleri, 9 milyon 454 bin dolarla otomotiv endüstrisi oldu.

İSPANYA'YA EN FAZLA İSTANBULLU ŞİRKETLER DIŞ SATIM YAPTI

Ağustos ayında Türkiye'nin 61 ilinden İspanya'ya dış satım gerçekleşti. İspanya'ya en fazla ihracat 409 milyon 369 bin dolarla İstanbul'dan gerçekleşti. İstanbul'u, 100 milyon 508 bin dolarla Bursa, 61 milyon 223 bin dolarla İzmir, 60 milyon 509 bin dolarla Kocaeli ve 44 milyon 961 bin dolarla Hatay takip etti.

İspanya'ya değer bazında ihracatını en fazla artıran iller ise 130 milyon 638 bin dolarla İstanbul, 40 milyon 761 bin dolarla Hatay, 23 milyon 244 bin dolarla Kocaeli, 8 milyon 819 bin dolarla Bursa ve 7 milyon 757 bin dolarla Adana olarak belirlendi.