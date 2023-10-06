Isparta'da 1 milyon 250 bin ton elma rekoltesi bekleniyor Isparta'da coğrafi işaretli elmaların toplanma zamanı başladı. Üreticiler de mevsimlik işçiler de rekolte ve kazanç hesapları yapıyor.

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İHA

Isparta gül üretimi ile analarken elması ile de oldukça meşhur.

Kentte hububat ve lavanta sezonlarının sona ermesinin ardından Isparta'da üreticiler bu kez elma hasadına yöneldi.

Türkiye’de toplam elma üretiminin dörtte birine sahip Isparta'da coğrafi işaret alan Isparta elmasının hasadı başladı.

Tadı ve aroması ile coğrafi işaret alan Isparta elmasının hasat döneminde 1 milyon 250 bin ton rekolte bekleniyor.

Isparta’da Eğirdir ve Gelendost’un başı çektiği elma üretimi ayrıca, merkeze bağlı köyler, Senirkent ve Gönen ilçelerinde yoğunlukla yapılıyor.

İşçiler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bahçeye gidiyor

Sabahın ilk ışıklarında işçilerin bahçelere giderek toplamaya başladığı elmalar, kasalarda bir araya getirildikten sonra traktörler yardımıyla bahçelere en yakın alanda bulunan soğuk hava depolarına sevk edilerek muhafaza altına alınıyor.

“Bu yıl 1 milyon 250 bin ton civarında bir rekolte beklentimiz var”

Isparta’nın her tarafında elma sezonunun başladığını dile getiren Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, rekolte beklentilerini şöyle ortaya koydu:

Bizim ürettiğimiz elmalar metropol ilerimize Ankara, İstanbul, İzmir gibi illerimize gidiyor. Bu yıl 1 milyon 250 bin ton civarında bir rekolte beklentimiz var.

"Elma hasadı sezonu iki ay sürüyor"

Yaklaşık olarak elma hasadı sezonunun iki ay sürdüğünü belirten Selçuk, şu değerlendirmede bulundu:

Bizim ürettiğimiz elmalar pazarlarda, manavlarda, marketlerde alıcı buluyor. Yurt dışı ihracatında ise Çin, Hindistan, Dubai, Avrupa ve Arap ülkelerinde de bizim elmamız alıcı buluyor ve ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz ve ülkemizin reklamını yapmış oluyoruz.

"Elma toplamak zor iş"

Elma bahçelerinde yıllardır tarım işçisi olarak çalıştığını belirten Ümmü Gökdoğan ise çalışmalarını şöyle aktardı:

Sabahın erken saatlerinde sekiz gibi geliyoruz. 5-6 senedir bu işi yapıyorum. Geldiğimiz zaman elma toplayıp seçiyoruz. Elma toplama zamanımız iki ay sürüyor. Yaptığımız iş zor değil kolay bir iş.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)