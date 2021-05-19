Isparta’da 260 bin dekar tarım arazisi için sulama sezonu başladı

Isparta’da toplam 260 bin dekar tarım arazisinde yapılacak sulu tarım ile birlikte 2021 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 390 milyon TL katkı sağlanması hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor.

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de nüfus artışına paralel olarak başta tarım olmak üzere içme, kullanma ve sanayi sektöründeki su taleplerinde büyük artış yaşanıyor. Etkileri gittikçe daha fazla hissedilen kuraklık ve iklim değişikliği ile birlikte su miktarında da azalmaların beklenmesi, sulama başta olmak üzere mevcut su kaynaklarının azami surette değerlendirilmesini ve en verimli şekilde kullanılmasını gerektiriyor. Bu tablo su kaynaklarımızın rasyonel yönetimini ve verimli kullanımını zorunlu kılıyor.

SU VE SULAMADA HAMLE YILI

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, 2021 yılının Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli tarafından ‘Su ve Sulamada Hamle Yılı’ olarak ilan edildiğini belirtti. Yıldız, “Bu sebeple 2021 yılı sulama yatırımlarımızda hamle yılı olacaktır. Bu kapsamda bölgesel kalkınma projeleri olan GAP, KOP, DAP ve DOKAP başta olmak üzere özellikle sulama yatırımlarımız hızlandırarak verimli topraklarımızın bereketine bereket katmak için çalışmaktayız. DSİ olarak modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaktayız. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükseltiyor.” dedi.

“ISPARTA’DA 260 BİN DEKAR TARIM ARAZİSİ SULANACAK”

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Isparta’da 15 Mayıs itibariyle 2021 yılı sulama sezonunun başladığını ve bu kapsamda 260 bin tarım arazisinin sulanacağını kaydetti. Yıldız, “Isparta İlimizde toplam 260 bin dekar tarım arazisinde yapılacak sulu tarım ile birlikte 2021 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 390 Milyon TL katkı sağlanması hedefleniyor.” diye konuştu.

Yıldız, çiftçilere bol ve bereketli bir sulama sezon dileyerek, tarım arazilerinin suya kavuşmasını, modern sulama sistemlerinin yaygınlaşmasını ve özellikle de su tasarrufu sağlanmasını önemsediklerini sözlerine ekledi.