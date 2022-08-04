Isparta’nın Gelendost ilçesine bağlı Çaltı köyünde yetişen sarımsak, "Gelendost Çaltı sarımsağı" olarak tescillendi.

İHA'nın haberine göre, Isparta’nın Gelendost ilçesine bağlı Çaltı köyünde temel geçim kaynağı haline gelen Çaltı sarımsağı, Isparta Valiliği İl Özel İdaresi tarafından yapılan başvuru sonrasında Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldı.

Tescil belgesi muhtara teslim edildi

Isparta Valisi Aydın Baruş, Çaltı köyüne gerçekleştirdiği ziyarette, tescil belgesini köy muhtarı Ramazan Çetinkaya’ya verdi.

Vali Baruş, 2020 yılında yapılan müracaat sonrasında Coğrafi İşaret Tescil Belgesi’nin alındığını belirterek, “Çaltı sarımsağı köyümüz için önemli bir ürün. Çünkü geleneksel olarak çok uzun yıllardır üretilen bir tarım ürünü. Özellikle kokusu, tadı ve yoğun aroması ile tercih edilen sarımsak türü. Bu belgenin alınması köyümüzde üretilen sarımsağın pazarlanması açısından da bir avantaja dönüşebilir. Tabii bunu iyi kullanmamız lazım, yani buradan ürün çıkışı yaptığımız zaman sarımsağın üzerinde Çaltı sarımsağı damgasını, sertifikasını kullanmamız gerekiyor. Coğrafi işaretin alınması, bir ürünün yetiştiği bölgenin damgasını taşıması çok önemli. Umarım Çaltı sarımsağı hak ettiği değeri bu belge sayesinde daha iyi bir şekilde bulur ve çiftçimiz, köylümüz de alın terinin karşılığını alır.

Isparta’da Çaltı sarımsağına coğrafi işaret VİDEO





Sarımsak ata tohumundan üretildi

Sarımsağımızın diğer bir özelliği de ata tohumundan üretilmesi. Doğal bir ürün, doğal olması da bize bir avantaj sağlıyor. Coğrafi işaretle birlikte Çaltı sarımsağının Türkiye'nin değişik yörelerine ulaşarak hak ettiği değeri bulacağını düşünüyorum. Üretim yapan tüm çiftçilerimizin eline sağlık diyorum. Belgeniz hayırlı uğurlu olsun.” dedi.