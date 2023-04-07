Isparta'da gül çiçeği alım fiyatı 24 lira 25 kuruş

AA

Tarım alanındaki ürünlerin fiyatları belirlenmeye başladı.

Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (GÜLBİRLİK), gül çiçeğinin kilogramının alım fiyatını 24 lira 25 kuruş olarak açıkladı.

GÜLBİRLİK Genel Müdürü Hasan Çelik, yönetim olarak gül sezonu öncesi gül çiçeği alım fiyatını değerlendirdiklerini belirterek şöyle konuştu:

Kooperatifler aracılığıyla 4 Nisan'dan itibaren başlayan ödemeler, 14 Nisan'da tamamlanmış olacak. Ödemelerimiz birliğimize bağlı 6 kooperatif kanalıyla yapılmaya başlandı. Üreticilerimizi hem bayram öncesi hem de yaklaşan gül çiçeği kampanyası öncesi ekonomik olarak biraz olsun rahatlatmış olmanın mutluluğu içerisindeyiz.