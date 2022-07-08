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    Isparta'da gül hasadı sona erdi

    Gül yaprağından kozmetik ürünler, kolonya, gül suyu ve yağı gibi bir çok katma değerli ürün üretiliyor.Gül üretimi ile ünlü Isparta'da hasadın sonuna gelindi.
    • 08.07.2022 - 17:40
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    Isparta'da gül hasadı sona erdi

    Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'inin gerçekleştirildiği Isparta'da rekoltesi 15 bin ton civarına ulaşan gül hasadı tamamlandı.

    Kente ilk gül çiçeği 1888'de geldi

    Gül, Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (GÜLBİRLİK) Genel Müdürü Hasan Çelik, Müftüzade Gülcü İsmail Efendi'nin 1888'de Bulgaristan'ın Kızanlık kentinden bastonunun içinde getirdiği gül çiçeğinin, bugün yaklaşık 12 bin civarında ailenin geçim kaynağı olduğunu söyledi.

    38 bin dönümlük alanda yetişiyor

    Isparta'da 38 bin dönümlük alanda gül yetiştirildiğini belirten Çelik, bahçelerde mayısta açmaya başlayan gülde hasat sezonunun sona erdiğini ifade etti.

    Rekoltede yaklaşık yüzde 30 kayıp var

    Geçen yıllara göre bu yıl daha soğuk bir kış yaşandığını dile getiren Çelik, "Kış şartlarından etkilenen bazı bölgeler oldu. Don riskinden etkilenen, hasar gören yerler oldu. Rekoltede yaklaşık yüzde 30 kaybımız mevcut. Bu yılki gül çiçeği rekoltesi 15 bin ton civarında." diye konuştu.

    Isparta da gül hasadı sona erdi #1

    Kilogram başına 10 liralık ök ödenek yapıldı

    GÜLBİRLİK olarak Kurban Bayramı öncesi üreticileri rahatlatmak, giderlerini karşılamalarına destek olmak için ön ödeme yaptıklarını söyleyen Çelik, bu kapsamda kilogram başına 10 lira ödediklerini kaydetti.


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