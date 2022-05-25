Petrol
110.46
-0.21%
Euro
17.4483
0.88%
Dolar
16.3749
1.86%
Altın
972.58
0.66%
Borsa
2418
0.00%
Bitcoin
485.135
1.57%
BTXN Coin
13.34
0.30%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C

    Isparta'da gül hasadı renkli görüntülerle başladı

    Müftüzade Gülcü İsmail Efendi'nin 1888'de Bulgaristan'ın Kızanlık kentinden bastonunun içinde getirdiği ve Isparta'ya ektiği gül çiçeği, bugün yüzlerce ailenin geçim kaynağı.
    • 25.05.2022 - 18:06
    • Güncelleme : 25.05.2022 - 18:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Isparta'da gül hasadı renkli görüntülerle başladı

    "Gül" denince ilk akla gelen şehir "Isparta" oluyor. Gül yetiştiren şihir, gül ile ilgili ürünler yaparak ekonomisine katkı sağlıyor.

    Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'inin gerçekleştirildiği Isparta'da, 38 bin dönüm alana ekilen güllerin hasadı başladı.

    Güneşin yağ oranını azaltması nedeniyle sabah erken saatlerde bahçelerine giden çiftçiler, topladıkları ilk gülleri fabrikalara gönderdi.

    Gül kokulu şehir

    Müftüzade Gülcü İsmail Efendi'nin 1888'de Bulgaristan'ın Kızanlık kentinden bastonunun içinde getirdiği gülün endustriye dönüştüğü kentin sokakları gül kokuyor.

    38 bin dönümlük alanda gül hasadı

    Gül, Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (GÜLBİRLİK) Genel Müdürü Hasan Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, Isparta'da gül üretiminin yaklaşık 38 bin dönümlük alanda yapıldığını söyledi.

    AA'nın haberine göre, bu yılki hasadın kışın yağan yoğun kar ve yağmurun etkisiyle verimli geçeğini belirten Çelik, herhangi olumsuz hava şartıyla karşılaşmadıkları takdirde sezonu istedikleri gibi geçireceklerini ifade etti.

    Isparta da gül hasadı renkli görüntülerle başladı #1

    15 bin ton rekolte bekleniyor

    Çelik, bu yıl yaklaşık 15 bin ton rekolte beklentisinde olduklarını kaydetti.

    Isparta da gül hasadı renkli görüntülerle başladı #2

    Isparta da gül hasadı renkli görüntülerle başladı #3

    Isparta da gül hasadı renkli görüntülerle başladı #4

    Isparta da gül hasadı renkli görüntülerle başladı #5

    Isparta da gül hasadı renkli görüntülerle başladı #6

    Isparta da gül hasadı renkli görüntülerle başladı #7

    Isparta da gül hasadı renkli görüntülerle başladı #8

    Isparta da gül hasadı renkli görüntülerle başladı #9


    İlginizi Çekebilir

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!
    Btcrobo

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!

    Endonezya’da balina köpek balığı ağa takıldı
    Dünya

    Endonezya’da balina köpek balığı ağa takıldı

    İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu: 58 kilo kokain ele geçirildi
    3. Sayfa

    İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu: 58 kilo kokain ele geçirildi

    Görüş Bildir