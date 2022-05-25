Isparta'da gül hasadı renkli görüntülerle başladı

Müftüzade Gülcü İsmail Efendi'nin 1888'de Bulgaristan'ın Kızanlık kentinden bastonunun içinde getirdiği ve Isparta'ya ektiği gül çiçeği, bugün yüzlerce ailenin geçim kaynağı.

"Gül" denince ilk akla gelen şehir "Isparta" oluyor. Gül yetiştiren şihir, gül ile ilgili ürünler yaparak ekonomisine katkı sağlıyor.

Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'inin gerçekleştirildiği Isparta'da, 38 bin dönüm alana ekilen güllerin hasadı başladı.

Güneşin yağ oranını azaltması nedeniyle sabah erken saatlerde bahçelerine giden çiftçiler, topladıkları ilk gülleri fabrikalara gönderdi.

Gül kokulu şehir

Müftüzade Gülcü İsmail Efendi'nin 1888'de Bulgaristan'ın Kızanlık kentinden bastonunun içinde getirdiği gülün endustriye dönüştüğü kentin sokakları gül kokuyor.

38 bin dönümlük alanda gül hasadı

Gül, Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (GÜLBİRLİK) Genel Müdürü Hasan Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, Isparta'da gül üretiminin yaklaşık 38 bin dönümlük alanda yapıldığını söyledi.

AA'nın haberine göre, bu yılki hasadın kışın yağan yoğun kar ve yağmurun etkisiyle verimli geçeğini belirten Çelik, herhangi olumsuz hava şartıyla karşılaşmadıkları takdirde sezonu istedikleri gibi geçireceklerini ifade etti.

15 bin ton rekolte bekleniyor

Çelik, bu yıl yaklaşık 15 bin ton rekolte beklentisinde olduklarını kaydetti.