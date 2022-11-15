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    Isparta'da kestane nöbeti

    Eski ustalar ağaçların tepesine çıkıp kestaneyi aşağıya düşürüyorlardı. Artık o ustalar kalmadı. Şimdi köylüler, kestane bahçesinde ürünlerin düşmesini nöbetleşe bekliyor.
    • 15.11.2022 - 15:52
    • Güncelleme : 15.11.2022 - 16:17
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    Isparta'da kestane nöbeti

    Isparta'da bazıları asırlık olan kestane ağaçlarının olduğu alanda çadır kuran Yenice Mahallesi sakinlerinin "kestane toplama nöbeti" sürüyor

    Kestaneler olgunlaşıp ağaçlardan aşağıya düşüyor ve üreticiler düşen ürünleri toplayarak satışa hazırlıyor.

    Ağaçta yetişen kestaneler, ekim ayından kasımın sonlarına kadar toplanıyor.

    Bahçe sahipleri çadır kurup ürünlerin düşmesini bekliyor

    Bahçelerin olduğu alanda çadır kurup olgunlaşan kestanelerin ağaçtan düşmesini bekleyen mahalle sakinleri, yere düşünce toplanan kestanelerin bir kısmını kendilerine ayırıp, kalanını satıp ek gelir sağlıyor.

    kestane

    Bazı ağaçlar 1.000 yaşında

    Mahalle Muhtarı İsmail Akkaya, 5 kuşaktır kestane toplanan mahallerindeki asırlık ağaçlardan bazılarının yaşının 1.000'i bulduğunu düşündüklerini söyledi.

    Isparta'da kestane nöbeti VİDEO

    kestane

    70 ailenin geçim kaynağı

    Yaklaşık 70 hanenin kestane ağaçlarından ek gelir elde ettiğini kaydeden Akkaya, "Atalarımızdan kalan bahçelerimizi en iyi şekilde korumaya çalışıyoruz. Bu sene soğuktan ve doludan dolayı verim az oldu. Şimdilik 6 ton kadar hasat yapabildik. Eskiden ustalarımız vardı, ağaçların üstüne çıkar bütün kestaneleri yere düşürürlerdi.

    kestane

    Ustalar vefat etti

    Ustalarımızın hepsi vefat etti. Bahçe sahipleri kestanelerin yere düşmesini bekliyor." diye konuştu.

    kestane

    Kabuğu soyulmadan yenebiliyor

    Akkaya, mahallelerinde yetişen kestanenin tadının Bursa ve Karadeniz'dekilerden daha tatlı olduğunu, bu kestanelerin pişirilmeden kabuğu soyularak yenilebildiğini ifade etti.

    Kestane ağaçları olan Oğuzhan Yürekli ise güneş doğunca bahçeye gelerek hasat için hazırlık yaptıklarını söyledi.

    kestane

    "Çayımızı demleyip kestanelerin düşmesini bekliyoruz"

    İlk iş olarak çadır kurduklarını anlatan Yürekli, "Ağaçların altını temizlikten sonra düzenimizi kurup çayımızı demleyip, sabahtan akşama kadar ağaçtan düşen kestaneleri takip etmeye başlıyoruz." dedi.

    kestane

    Kestane fiyatı bu yıl arttı

    Geçen sene kestanenin kilogramını 35-40 lira arasında sattıklarını dile getiren Yürekli, fiyatın bu yıl 50-60 lira olduğunu kaydetti.

    kestane

    kestane

    kestane

    kestane

    kestane

    kestane

    kestane


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