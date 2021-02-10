Lavanta bahçeleri turizme hizmet ederken aynı zamanda bitkinin değerli yağı sayesinde ekonomik anlamda katma değerli ürüne dönüşüyor. Isparta’da yetişen lavantalar da çeşitli alanlarda kullanılıyor.

Isparta’da pandeminin yaşandığı bu sezonda başta kozmetik olmak üzere çeşitli alanlarda kullanılan ve litresi 400-450 liradan satılan lavanta yağına yoğunlaştı.

STOKLAR BİTMEK ÜZERE

Isparta'da “lavanta kokulu köy” olarak bilinen Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyünde bu sezon üretilen yaklaşık 5 ton lavanta yağında stoklar tükenmek üzere.

Isparta'da pandemide lavanta yağına olan talep arttı VİDEO

AĞUSTOSTA HASAT EDİLEN LAVANTANIN YAĞI ÇIKARTILIYOR

Lavantalar ağustos ayının sonunda sona eren turizm sezonunun ardından hasat ediliyor. Hasatla birlikte fabrikalara ve üretim merkezlerine götürülen lavantaların yağı çıkartılıyor. Isparta'da geçtiğimiz sezonda yaklaşık 5 ton lavanta yağı üretildi.

Pandemin yaşandığı bu sezonda talep patlaması yaşayan lavanta yağı, adeta yok sattı. Birçok sektörde kullanılan ve litresi 400-450 liradan alıcı bulan lavanta yağında stoklar tükenmek üzere.

“LİTRESİ 400-450 LİRAYA SATILIYOR”

Kuyucak köyü Muhtarı Gürol Yılmaz, köyde yaklaşık 5 bin dekar alanda lavanta üretimi gerçekleştirildiğini söyledi. Lavantanın demet olarak satışı yapıldığı gibi yağının da çıkarıldığını belirten Yılmaz, “Köyümüzde yaklaşık 5 ton gibi lavanta yağı üretimimiz var. Lavanta yağının litresi şu anda 400-450 lira bandında. Dışarıdan belki pahalı olarak gözüküyordur ama pahalı değil.” dedi.

“TOPLASAK KÖYÜMÜZDE 100 LİTRE YAĞ YOKTUR”

Bu sezon lavanta yağına çok talep geldiğini kaydeden Yılmaz, “Şu anda toplasak köyümüzde 100 litre yağ yoktur. Aşırı bir talep var. Türkiye'nin dışında Hollanda'dan da çok talep geliyor. 50-55 kilo çiçek arasında net 1 litre lavanta yağı çıkartıyoruz.” diye konuştu.

Lavanta yağının kozmetik dışında birçok sektörde kullanıldığına değinen Yılmaz, koronavirüs salgını sürecinde lavanta yağının kullanımı ve talebinin arttığını söyledi.

“GELECEK SEZON YAĞ ÜRETİMİNİ 2 KATINA ÇIKARTACAĞIZ”

Lavanta üreticisi Baysal Tezcan, eski kara kazanda lavanta kaynatarak yağını çıkarttığını söyledi. Lavanta hasat sezonunda kendi ihtiyacı kadar 100 litre yağ çıkarttığını belirten Tezcan, “İhtiyacım olduğu zaman satıyorum. Yurt içi ve yurt dışından lavanta yağına talebimiz çok. Şu anda litresini 400-450 lira arasında satıyoruz. Bu sene yok satıyoruz. Şu anda elimizde kalmadı. Bu sene yağ satışı biraz daha hızlandı. Üreticiler demet yaptığı için fazla yağ çıkarmıyorlar. Gelecek sezon yağ üretimini 2 katına çıkarmayı planlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“BU SEZON 1.2 TON YAĞ ÇIKARDIK”

Üretici Erkan Tezcan da lavanta yağının çıkarılış sürecini anlattı. Lavanta bitkisinin tarladan kesilip geldikten sonra kazanlara atıldığını belirten Tezcan, “Kazanımız kaynadıktan sonra 50-55 kilogram lavantadan 1 litre lavanta yağı çıkıyor. Bu sezon 1.2 ton sadece biz yağ çıkardık. Gelecek sene hedefimiz 3 ton yağ çıkarmak.” dedi.