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    Isparta'da safranın kilosu 100 bin liradan satılıyor

    Dünyanın en pahalı bitkileri arasında yer alan safranın kilogramı 100 bin liradan satılırken, 80 bin çiçekten yarım kilogram üretiliyor.
    • 15.11.2022 - 21:51
    • Güncelleme : 15.11.2022 - 22:40
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    Isparta'da safranın kilosu 100 bin liradan satılıyor

    Isparta Aksu İlçesi Koçular Köyünde alternatif tarım ürünlerinin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi amacıyla, 2018 yılında 250 metrekare alanda safran yetiştiriciliğine başlandı.

    2022 yılında Aksu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün projesi ve Aksu Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından sağlanan ödenek ile 3 çiftçi daha 2 dönümlük arazide safran yetiştiriciliğine başlayarak, ilçede safran yetiştiriciliği yapılan toplam arazi 3 dönüme ulaştı.

    Mor renk çiçekleri ve sarı iç kısımlarıyla ayırt edici görünüme sahip olan safran bitkisi, soğanlı bir kültür bitkisi olarak tanınıyor. Safran baharat, boya maddesi, ilaç ve kozmetik sanayinde kullanılıyor.

    Kilosu 100 bin lira

    Safran ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilirken, 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram üretilebiliyor.

    Safranın kilogramı 100 bin liradan alıcı bulduğu için dünyanın en pahalı bitkileri arasında yer alıyor.

    Isparta da safranın kilosu 100 bin liradan satılıyor #1

    Isparta da safranın kilosu 100 bin liradan satılıyor #2


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