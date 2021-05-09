Isparta'da üç çocuk annesi aile ekonomisine katkı için taksicilik yapıyor

Isparta'da üç çocuk annesi aile ekonomisine katkı için taksicilik yapıyor

Isparta'da eşi taksi sahibi olan üç çocuk sahibi anne, borçları artınca araçta ikinci şoför olarak çalışmaya başladı. İsmihan Topak, önceleri zorlansa da eşinin de katkısı ile mesleğe alıştı.

Anneler Günü'nde ev ekonomisine katkı sağlamak için eşine destek vermek amacıyla yabancısı olduğu bir işe girip, başarılı olan bir kadının öyküsü:

Isparta’da yaşayan 3 çocuk annesi İsmihan Topak (40), aile ekonomisine katkı sağlamak için 5 yıldır eşiyle birlikte taksicilik yapıyor.

ŞOFÖRLÜĞE TRAKTÖR KULLANARAK BAŞLADI

Şoförlüğe köyde traktör kullanarak başlayan Topak’a hem taksici esnafı hem de mahalle sakinleri destek veriyor.

İstiklal Mahallesi’nde ikamet eden İsmihan Topak, ailesine ekonomik anlamda destek olabilmek için 5 yıl önce taksici olmaya karar verdi. Daha önce yaşadığı köyde traktör kullanan Topak, taksicilik konusunda hiç zorluk yaşamadı.

Genellikle erkeklerin tercih ettiği taksicilik mesleği için mahalle sakinlerinden de olumlu geri dönüşler alan Topak’a kendisi gibi taksici olan eşi Bekir Topak da büyük destek veriyor.

Isparta'da üç çocuk annesi aile ekonomisine katkı için taksicilik yapıyor VİDEO

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“MAHALLE SAKİNLERİNDEN TEŞVİK ALDIM”

İsmihan Topak, eşi de taksici olduğu için meslekte sıkıntı yaşamadığını belirterek, kendisinin kullandığı araçta daha önce şoför çalıştığını ancak kendisiyle anlaşamadıklarından dolayı bu işe girmek istediğini söyledi. Yaşadığı köyde traktör kullandığı için araç kullanma hevesi olduğuna değinen Topak, “Mahallemden de ‘bu işi sen yaparsın’ şeklinde teşvik aldım.” dedi.

“BAZEN EŞİMİN MÜŞTERİLERİ BENİM TELEFON NUMARAMI İSTİYOR”

Bazen eşinin müşterilerinin de kendisinin telefon numarasını istediğini ifade eden Topak, “Eşim ‘benim müşterilerimi de çalıyorsun’ diye espri yapıyor. Vatandaşlar da şaşırıyorlar. Isparta gibi küçük bir yerde bayan bir taksici görünce ‘Baya gelişmiş, bunu da gördük’ şeklinde güzel tepkiler alıyorum.” diye konuştu.

“TAKSİCİ ESNAFI BENİ PLAKADAN TANIYOR VE YOL VERİYOR”

Kentteki taksici esnafının kendisini plakadan tanıdığına değinen Topak, “Ben ara yolda olsam geneli yol veriyor. Ben onlara saygı duydum, onlar bize saygı duydu.” dedi.

“ÇOCUKLAR OLUNCA ZORLANDIM ANCAK BORCUMUZ ÇOKTU”

3 çocuk annesi olan İsmihan Topak, evlerinin taksi durağına yakın olduğunu, zaman zaman çocukları için gün içerisinde eve gidip geldiğini söyledi. Topak, “Çocuklarımız da büyüdü. En küçüğü 8 yaşında. Bu konuda biraz zorlandık ama ev aldığımız için borcumuz çoktu. Eşime destek olmak zorundaydım. Kimseye muhtaç olmamak adına araba da kendimizin olunca bu işe girdim.” ifadelerini kullandı.