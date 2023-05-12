Isparta'da yayla çileğinde hasat dönemi başladı Türkiye genelinde çeşitli ürünlerde hasat hummalı bir şekilde devam ediyor.

AA

Isparta'nın tarımı denince akla ilk olarak "gül" geliyor. Ancak başka iklimlerde getirilerek Ispartaya ekilen "lavanta" da "yayla çileği" de önemli girdi sağlanan ürünlerden oldu.

Isparta'nın Aksu ilçesinde 9 yıl önce üretimine başlanan yayla çileği, bölge halkının geçim kaynağı haline geldi.

İlçede üreticilere geçen yıl yüzde 50 hibe desteğiyle dağıtılan 37 bin çilek fidesinin buluştuğu topraklarda hasat dönemi başladı.

"Aksu'nun yayla çileği pazarlarda bir marka oldu"

Aksu Kaymakamı Kerem Yüce, Aksu ile özleşen yayla çileğinin pazarlarda bir marka haline geldiğini söyledi.

"Çilek Aksu'nun köylerinde halkının geçim kaynağı oldu"

Aksu çileğinin tadı ve aroması bakımından ayırt edici özelliği bulunduğunu ifade eden Yüce, çalışmalarından şöyle söz etti:

Çilek tarımı özellikle Aksu'nun köylerinde halkının geçim kaynağı haline geldi. Bu tür tarımsal projelerimiz devamlılık sağlayacaktır.

"Çilek yetiştiriciliğinin geliri iyi"

Çilek üretimine başlayan çiftçilerden Ali Aycan da çilek yetiştiriciliğinin uğraş verici ancak gelirinin iyi olduğunu kaydetti.