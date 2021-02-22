Isparta'daki Akçay Barajı'yla tarım arazileri rahat sulanacak

Devlet Su İşleri 18. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yapımı süren Akçay Barajı ile 22 bin 170 dekar tarım arazisinin suya kavuşması planlanıyor.

Isparta’da Devlet Su İşleri 18. Bölge Müdürlüğü, tarım arazilerinin sulanması için baraj çalışması yürütüyor.

Müdürlük tarafından inşaat çalışması devam eden Atabey ilçesindeki Akçay Barajı tamamlandığında, Isparta’nın en yüksek gövde yüksekliğine sahip barajı olma özelliği taşıyacak.

22 BİN 170 DEKAR ARAZİYE SU

Temelden yüksekliği 85 metre olan baraj, işletmeye açıldığında 22 bin 170 dekar mümbit tarım arazisi suya kavuşacak. Barajda 9 milyon 800 bin metreküp suyun depolanması hedefleniyor.

32 MİLYON 950 BİN LİRALIK EKONOMİK KATKI SAĞLAYACAK

Ön yüzü beton kaplamalı, kaya dolgu tipinde inşa edilecek olan baraj sayesinde, bölge halkına ve ekonomiye yılda 32 milyon 950 bin TL’lik ekonomik katkı sağlanması hedefleniyor.



