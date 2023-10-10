İsrail-Filistin gerginliği etkiledi! Savunma hisseleri yükseldi İsrail-Filistin çatışması, dünya genelinde özellikle ulaşım alanında piyasaları olumsuz etkilese de savunma hisselerinde yükselişe neden oldu.

AA

İsrail ile İzzeddin el-Kassam Tugaylarının başı çektiği Filistinli gruplar arasında hafta sonu başlayan çatışmalar dünya genelinde risk iştahını düşürdü.

Hisse senedi piyasaları, Orta Doğu'daki haber akışıyla birlikte yeni haftaya negatif bir başlangıç yaptı.

Savunma sanayi hisseleri ise pay piyasalarındaki düşüşü sınırladı. Savunma hisselerinin dünya genelinde yükseliş eğiliminde hareket etmesi ise dikkati çekti.

ABD

ABD'de Lockheed Martin hisseleri yüzde 8, RTX Corp hisseleri yüzde 4,6, L3Harris Technologies hisseleri yüzde 10, General Dynamics hisseleri yüzde 8,4 ve Northrop Grumman hisseleri yüzde 11,4 değer kazandı.

İngiltere

İngiliz BAE Systems hisseleri yüzde 4,02, Fransız Dassault Aviation S.A. ile Thales hisseleri sırasıyla yüzde 4,15 ve yüzde 4,26, Alman Rheinmetall AG hisseleri yüzde 4,83 ve İtalyan Leonardo S.p.A hisseleri yüzde 5,29 yükseldi.

Aselsan hisseleri

Yurt içinde dün Aselsan hisseleri yüzde 7,23 değer kazandı.

Asya

Japonya'da Asahi Kasei ve JFE Holdings hisseleri sırasıyla yüzde 1,4 ve 2,9, Güney Kore'de Hanwha ve Hyundai-Rotem hisseleri sırasıyla yüzde 2,8 ve 3,5 ve Çin'de China Aerospace Science and Technology Corporation hisseleri yüzde 3 prim yaptı.

"Savunma şirketleri potansiyel kazanan"

Analistler, çatışmaların genişlemesinden endişe duyulduğunu, mücadelenin daha geniş bir alana yayılma ihtimali nedeniyle savunma şirketlerinin potansiyel kazananlar olarak öne çıktığını belirtti.

Ulaştırma hisseleri çatışmalardan "zararla" çıktı

Savunma hisselerindeki yükselişe karşın pay piyasalarında özellikle hava yolu şirketlerinin hisselerinin düşüş eğilimine öncülük ettiği görüldü.

ABD'de dün United Airlines hisseleri yüzde 4,9, Delta Air Lines hisseleri yüzde 4,7 ve American Airlines hisseleri yüzde 4,1, Almanya'da Lufthansa hisseleri yüzde 4,2 ve yurt içinde Türk Hava Yolları (THY) ile Pegasus hisseleri sırasıyla yüzde 4,70 ve yüzde 6 geriledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)