İsrail ile BAE, gümrük anlaşması imzaladı İsrail ve BAE, gümrük anlaşması yaparak ticaretlerini artırmayı ve ürünlerin maliyetlerini düşürmeyi hedefledi.

AA

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), iki ülke arasındaki iş, ticaret ve ekonomik bağları ilerletme amaçlı bir gümrük anlaşması imzaladı.

BAE'nin İsrail Büyükelçisi Mohamed Al-Khaja, anlaşma ile ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun huzurunda gümrük iş birliği anlaşmasını imzaladıklarının bilgisini verdi.

Daha önce imzalanan bir anlaşma da böylelikle canlanmış oldu

Mohamed Al-Khaja, ayrıca mesajında bu imzanın, geçen yıl mayıs ayında Dubai'de imzalanan İsrail-BAE Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşmasını yürürlüğe sokacağını da sözlerine ekledi.

Al-Khaja, "Bunun ticareti artırmasını, yaşam standardını iyileştirmesini ve malların maliyetini düşürmesini bekliyoruz." dedi.

İki ülkenin anlaşma süreci 2020'de başladı

2020'de BAE ve İsrail, ilişkilerini normalleştirmek için ABD destekli bir anlaşma imzaladı. O zamandan beri her iki ülkenin üst düzey yetkilileri, karşılıklı ziyaretlerde bulundu ve çok sayıda ikili anlaşma imzaladı.