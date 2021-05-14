İsrail saldırıları, Gazze'de tarım sektörüne 2 milyon dolar zarar verdi

Filistin Tarım Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki tarım sektörüne verdiği zararın boyutlarını paylaştı.

Gazze Şeridi'nde yaşanan olaylar can kaybına yol açarken, bölgenin geçim kaynakları olan tarım alanlarına da kalıcı hasar bırakıyor.

2 MİLYON DOLARLIK ZARAR

Şu ana kadar yapılan saldırılarda sektörün yaklaşık 2 milyon dolarlık zarara uğradığı kaydedilen açıklamada, saldırganlığın sürmesi durumunda, doğrudan ve dolaylı zararın 2 milyonu kat kat aşacağının tahmin edildiği ifade edildi.

ÇALIŞANLAR TARLALARINA GİTMEKTEN ÇEKİNİYOR

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nde binlerce dönümlük tarım arazisini bombaladığı hatırlatılan açıklamada, tarım sektörü çalışanlarının vurulmayan bölgelerdeki tarlalarına gitmekten çekindikleri vurgulandı.

KUDÜS VE GAZZE'DEKİ OLAYLAR

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Şeyh Cerrah Mahallesi ve Mescid-i Aksa’da Ramazan ayının başından itibaren devam eden gerginlik 7 Mayıs'ta İsrail polisinin Filistinlilere plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale etmesiyle tırmanmaya başladı.

İsrail'in Doğu Kudüs’ün farklı bölgelerinde Filistinlilere yönelik müdahalelerinin şiddetinin artması üzerine Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, polisin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanıdı.

İsrail polisinin Filistinlilere saldırılarını durdurmaması üzerine Filistinli direniş grupları, İsrail'i şu ana kadar 1.000'den fazla roketle hedef aldı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirdi.