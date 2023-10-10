İsrail'e uğrayacak Türk bayraklı gemiler için güvenlik hassasiyeti Şu anda İsrail-Filistin gerginliği nedeni ile ulaşımda tedbirler alındı. İsrail'e uğrayacak Türk bayraklı gemiler için güvenlik hassasiyeti en üst seviyeye çıkarıldı.

AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İsrail limanlarına uğrayacak ve bu limanların açıklarında seyir yapacak Türk bayraklı gemileri için tedbir aldı.

Bu konumdaki gemilerin güvenlik seviyesinin en üst noktaya çıkarıldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrail-Filistin çatışmasıyla bölgede oluşan duruma işaret edildi.

Güvenlik seviyesi 3'e çıkarıldı

İsrail'de yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, bu ülke limanlarına uğrayacak ve limanların açıklarında seyir yapacak Türk bayraklı gemilerin güvenlik seviyesinin 3'e çıkarıldığı belirtilen açıklamada, sürecin Bakanlık tarafından yakından takip edildiği vurgulandı.

Güvenlik seviyelerinin derecesi

"Güvenlik seviyesi 1- Normal", gemiler ile liman tesislerinin normal faaliyetleri yürütülürken geçerli oluyor.

"Güvenlik seviyesi 2- Artırılmış", artan bir güvenlik olayı riski olduğuna işaret ediyor.

"Güvenlik seviyesi 3- Olağanüstü" ise olası veya yakında olacak bir güvenlik olayı riskinin bulunduğu zaman uygulanan seviyeyi ifade ediyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)