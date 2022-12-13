İsrailli şirket, Ordu'da elektrik santrali kuracak

150 milyon dolarlık girişimle birlikte dünyanın en büyük dalgalı elektrik santrali projesi hayata geçirilecek.

Ankara-Tel Aviv ilişkileri, son dönemde karşılıklı atılan siyasi adımların ardından yeni bir ivme kazandı.

İki ülke arasında gelişen ilişkiler, ekonomi alanında da kendini gösteriyor.

Dünyanın en büyük dalgalı elektrik santrali

Bu kapsamda İsrail merkezli Eco Wave Power şirketi, Ordu kıyısına dünyanın en büyük dalgalı elektrik santralini inşa edecek.

Yerel tedarikçi Ordu Enerji ile söz konusu şirket arasında imzalanan anlaşma doğrultusunda, riskleri azaltmak üzere santralin birkaç etap şeklinde inşa edileceği belirtiliyor.

Yatırım bedeli 150 milyon dolar

Santralin, 77 megavat gücünde ve yatırım bedelinin 150 milyon dolar olması planlanıyor. Öncelikle kurulacak 4 megavatlık tesis sonrası nominal güce doğru yükseltme yapılacak.

Enerji alanında atılacak bu adımla, Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin yeni bir seviyeye taşınacağı vurgulandı.

Erdoğan ile Netanyahu'nun görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'de hükümeti kurmakla görevlendirilen Likud Partisi Genel Başkanı Binyamin Netanyahu ile geçtiğimiz ay telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Erdoğan, her iki ülkenin yeni bir döneme girdiğini anımsatarak, ilişkilerin karşılıklı çıkar temelinde devam ettirmenin önemine dikkati çekmişti.

İki ülkeden önemli ortaklık

Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçiliği Üçüncü Kâtibi Ayşe Mehlika Yıldız Esen, “Bu, Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmesini umut ettiğimiz önemli bir ortaklık. Eco Wave Power ve onun teknolojisini Türkiye’de ağırlamaktan mutluyuz.” dedi.