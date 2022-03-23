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- İşsizlik oranı 2021'de yüzde 12 seviyesinde gerçekleşti
İşsizlik oranı 2021'de yüzde 12 seviyesinde gerçekleşti
15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılında bir önceki yıla göre 121 bin kişi azalarak 3 milyon 919 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1,1 puanlık azalış ile %12,0 seviyesinde gerçekl
- Haber Merkezi
- 23.03.2022 - 10:01
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye, 2021 iş gücü istatistiklerini paylaştı.
15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılında bir önceki yıla göre 121 bin kişi azalarak 3 milyon 919 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1,1 puanlık azalış ile yüzde 12 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 10,7 iken kadınlarda ise yüzde 14,7 olarak tahmin edildi.
(AYRINTILAR GELİYOR)