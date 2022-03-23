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İşsizlik oranı 2021'de yüzde 12 seviyesinde gerçekleşti

İşsizlik oranı 2021'de yüzde 12 seviyesinde gerçekleşti

15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılında bir önceki yıla göre 121 bin kişi azalarak 3 milyon 919 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1,1 puanlık azalış ile %12,0 seviyesinde gerçekl