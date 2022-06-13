İşsizlik sigortası fonu, 100 milyar lira sınırını aştı

Koronavirüs salgını sırasında gerileyen İşsizlik Sigortası Fonu tekrar artış gösterdi.

Çalışanlar işten çıkartıldığında, iş bulana kadar en fazla 10 ay İşsizlik Sigortası Fonu'ndan belirli bir bedel alma hakkına sahip.

Salgın sürecinde işçilere sağlanan kaynaklarla fonun hacmi 131 milyar liradan 90 milyar liranın altına kadar indi. Koronavirüs salgını sırasındaki işten çıkartılmalar bu fona yığılma oluşturduğu için fon daralmıştı. Fon, Temmuz 2021'de salgın kaynaklı kısa çalışma ödeneği uygulamasının sona ermesiyle toparlanma eğilimine girdi. Fonun büyüklüğü tekrar 103 milyar 141 milyon 341 bin liralık büyüklüğe ulaştı.

Sigortalıların işsiz kaldıkları dönem için kuruldu

İşini kaybeden sigortalıların işsiz kaldıkları dönemin belirli bir bölümünde geçinebilmeleri için Mart 2002'de kurulan İşsizlik Sigortası Fonu, işsizlerin güvencesi olmaya devam ediyor.

9 milyon 204 bin kişi yararlandı

AA'nın haberine göre, İşsizlik Sigortası Fonu'na, Mart 2002'den Mayıs 2022 sonuna kadar toplam 16 milyon 454 bin 468 kişi başvurdu. Bu başvurularda, şartları sağlayan 9 milyon 204 bin 805 kişi fondan yararlandı. Bu kapsamda hak edenlere toplam 46 milyar 48 milyon lira ödeme yapıldı.

Fon'un yüzde 2'si işverenden

Fon, sigortalının, prime esas aylık brüt kazancı üzerinden hesaplanan yüzde 2 işveren, yüzde 1 sigortalı kesintileri ve yüzde 1 devlet payı geliriyle büyüyor.

İssizlik sigortasından kimler yararlanabilir

İşsiz kalanların, işsizlik ödeneğinden yararlanabilmesi için belirli şartları sağlaması gerekiyor:

Kişinin kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması.

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olması.

Hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemesi.

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içerisinde İŞKUR'a başvurması halinde bu ödenekten yararlanılıyor.

Kim ne kadar alıyor