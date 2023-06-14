İşsizlik Sigortası Fonu 135 milyar lirayı aştı İŞKUR verilerine göre, İşsizlik Sigortası Fonu'nun toplam varlığı mayıs ayında, bir önceki aya göre 3 milyar 253,3 milyon lira artış gösterdi.

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Bir iş yerinde belirli bir süredir sigortalı olarak çalışıyorsunuz. Eğer işvereniniz tarafından işten çıkartılırsanız, yeni bir iş bulana kadar belirli bir süre işsizlik maaşı alırsınız.

İşsiz kalanlara gelir desteği sağlamak amacıyla 1999 yılında kurulan İşsizlik Sigortası Fonu, son yıllarda işsizlere olduğu gibi işverenlere de teşvik sağlıyor.

Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) "İşsizlik Sigortası Fonu Bülteni"nde yer alan verilere göre, nisan sonu itibarıyla 131 milyar 901 milyon 600 bin lira olan Fon'un menkul kıymet ve nakit varlığı mayıs sonunda 135 milyar 154 milyon 900 bin lira seviyesine yükseldi.

Mayıs'ta fon büyüklüğü 3 milyar 253 milyon lira arttı

İşsizlik Sigortası Fonu'nun toplam varlığı mayıs ayında, bir önceki aya göre 3 milyar 253 milyon 300 bin lira artış gösterdi.

Fon varlığının yüzde 82'si tahvil, yüzde 18'i mevduattan oluştu.