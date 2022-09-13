İşsizlik Sigortası Fonu, 20 milyar liralık faiz geliri sağladı

İş gücüne katılanlar, işveren ve devletin katkıları ile oluşan İşsizlik Sigortası Fonu, işsiz kalanların aldığı maaş oranında bir süre geçimini sağlamak için aldığı ücret olarak kullanılıyor.

İşsizlik Sigortası Fonu’nun, ağustos sonu itibarıyla 113 milyar liralık büyüklüğe ulaştığı ve ayrıca ocak-ağustos dönemdeki faiz gelirinin 20 milyar 478 bin lira olduğu açıklandı.

Mart 2002'de kurulan İşsizlik Sigortası Fonu, işsizlerin güvencesi olmaya devam ediyor.

Fon, sigortalının prime esas aylık brüt kazancı üzerinden hesaplanan yüzde 2 işveren, yüzde 1 sigortalı kesintileri ve yüzde 1 devlet payı geliriyle büyüdü.

Ağustosta 420 bin kişiye ödeme yapıldı

Fondan ağustos ayında, önceki aylardan ödemesi devam edenlerle birlikte 420 bin kişiye 828 milyon 532 bin lira ödeme yapıldı.

Fonun bu yılın ocak-ağustos dönemindeki gelirleri 54 milyar 401 milyon lira civarında olurken, giderleri 32 milyar 39 milyon lirayı buldu.

İşçi, işveren ve devlet birlikte fonluyor

Fon gelirlerinin, 23 milyar 101 milyon lirasını işçi ve işveren primleri, 20 milyar 478 milyon lirasını faiz gelirleri, 7 milyar 700 milyon lirasını devlet katkısı ve 3 milyar 122 milyonunu diğer gelirler oluşturdu.

Fondan yararlanmanın şartları

İşsiz kalanların işsizlik ödeneğinden yararlanabilmeleri için belirli şartların sağlanması gerekiyor.

Kişinin kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması,

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olması,

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemesi

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içerisinde İŞKUR'a başvurması

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yılda 600 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş sigortalı işsizlere 180 gün, 900 gün sigortalı çalışıp bu primi ödemiş sigortalı işsizlere 240 gün, 1.080 gün sigortalı çalışıp prim ödemiş sigortalı işsizlere 300 gün işsizlik ödeneği veriliyor.