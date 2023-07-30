İşsizlik Sigortası Fonu yüzde 30'dan 50'ye çıkartıldı İşsizlik Sigortası Fonu'nun yüzde 20 artırılmasına dair karar, Resmi Gazete'de yayınlandı.

DHA

Cumhurbaşkanı Kararına göre; yüzde 30 olan "İşsizlik Sigortası Fonu", 2023 yılı için yüzde 50'ye çıkarıldı.

İşsizlik Sigortası Fonu'nun yüzde 20 artırılmasına dair karar, Resmi Gazete'de yer aldı.

Karar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülecek.

Karar, 29 Temmuz itibarı ile yürürlüğe girdi.

Prim gelirlerinin oranı artırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 7409 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararına göre; 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun 48'inci maddesinin yedinci fıkrası ile yüzde 30 olarak belirlenen "İşsizlik Sigortası Fonu", bir önceki yıl prim gelirlerinin oranını 2023 yılı için yüzde 50'ye çıkarıldı.