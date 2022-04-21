İstanbul AFSİAD, İstanbul’daki Afyonlu üniversite öğrencilerini iftarda bir araya getirdi

İstanbul AFSİAD, İstanbul’daki Afyonlu üniversite öğrencilerine Üsküdar Bulgurlu Semt Konağında hayatlarında tatlı bir anı olarak kalacak unutamayacakları bir iftar yemeği verdi.

Yaklaşık 250’nin üzerinde İstanbul’un her üniversitesinden Afyonlu öğrencileri iftar yemeğinde buluşturan İstanbul AFSİAD Başkanı Hüseyin ÇELİK yaptığı açılış konuşmasında; “Yeni seçilen yönetim olarak ilk organizasyonumuzu geleceğimizin teminatı gençlerimiz için yapıyoruz. Amacımız İstanbul gibi büyük bir metropol de, gençlerimizin Afyon aidiyet duygularını pekiştirmek, birbirleriyle tanışıp kaynaşmalarını sağlamak ve İstanbul’da yalnız olmadıklarını hissettirmektir” dedi.

Gençlere geleceğin rektörleri doktorları avukatları siz olacaksınız diyerek hitap eden Başkan ÇELİK; İstanbul AFSİAD olarak her daim genç kardeşlerimizi desteklemeye devam edeceğiz ve yanınızda olacağız dedi.

Okan Üniversitesi Rektörü Afyonlu Prof. Dr. Mustafa KOÇAK’ ta gençlere hitap ederek İstanbul’a ilk geldiğinde yaşadıklarından ve başarıya giden yollardan okumanın öneminden bahsetti.

Daha sonra İstanbul AFSİAD Başkanı Hüseyin ÇELİK Afyon Valisi Sayın Gökmen ÇİÇEK’ le görüntülü canlı bağlantı gerçekleştirdi. Salonda gençlere ve hemşerilerimize hitap eden Vali Gökmen ÇİÇEK; “Böyle bir organizasyondan dolayı İstanbul AFSİAD yönetimini tebrik ederek çok mutlu olduğunu belirtti. Afyonkarahisar için yapılan çalışmalardan bahseden Vali ÇİÇEK, bir gün Afyonkarahisar pek çok Avrupa şehri gibi dillerden düşmeyecek ve dünyanın marka şehirlerinden birisi olacak dedi. Bunu da gençlerle birlikte başaracaklarını belirten Vali ÇİÇEK İstanbul AFSİAD yönetimine bu güzel hizmetleri için çok teşekkür etti”. İstanbul AFSİAD Başkanı Hüseyin ÇELİK’ te “ Sayın Valim bayramdan sonra 250 Afyonlu öğrenci ile 250 başka şehirlerden olan arkadaşlarını Afyon’a Frigya ve Kocatepe’ye geziye getireceğiz ve sizinle görüştüreceğiz, Afyonkarahisar’ lılar olarak şehrimize yaptığınız gece gündüz hizmetler için biz size teşekkür ediyoruz “dedi.

Daha sonra derneğe daha önce emeği geçen; Kurucu Onursal Başkan: Mustafa MÜHSÜRLER, Onursal Başkan: Kamil AY, Kurucu : Ümit ÇOBAN, 3.Dönem Başkanı: A. Mehmet ÜNLÜ, 4.Dönem Başkanı: Metin BALIBEY ve TAP Kurucu Başkanı: Seçkin KÖSE’ ye hizmetlerinden dolayı plaketlerini İstanbul AFSİAD Başkanı Hüseyin ÇELİK takdim etti.

Programın finalinde öğrencilere hazırlanan bayram hediyeleri ise güzel bir sürpriz oldu ve büyük küçük her katılımcıdan tam not aldı.