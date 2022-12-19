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    İstanbul AVM'lerinde metrekare başına düşen ciro 6 bin 494 lira

    AVM’lerde kiralanabilir metrekare başına düşen cirolar Ekim 2022’de İstanbul’da 6 bin 594 TL, Anadolu’da 3 bin 845 TL olarak gerçekleşti.
    • 19.12.2022 - 14:52
    • Güncelleme : 19.12.2022 - 15:32
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    İstanbul AVM'lerinde metrekare başına düşen ciro 6 bin 494 lira

    Her ay düzenli olarak yayınlanan verilerden birisi olan Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Endeksi'nin ekim ayı sonuçları açıklandı.

    Ciro endeksi, ekimde yüzde 131,2 arttı

    Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre, ciro endeksi ekimde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 131,2 artarak 1.297 puana yükseldi.

    Ekim ziyaret sayısı yüzde 10'luk artışla 88 puana yükseldi.

    AVM cirolarının artışı enflasyonun üzerinde oldu

    Ekim için açıklanan yıllık enflasyon oranının yüzde 85,51 olduğu düşünüldüğünde, metrekare verimlilik endeksindeki artışın enflasyonun üzerinde olduğu görüldü.

    Metrekare verimlilik endeksi eylüle göre yüzde 12 arttı.

    Türkiye geneli metrekare verimliliği 4 bin 945 TL

    AVM’lerde kiralanabilir alan (metrekare) başına düşen cirolar Ekim 2022’de İstanbul’da 6 bin 594 TL, Anadolu’da 3 bin 845 TL olarak gerçekleşti. Türkiye geneli metrekare verimliliği 4 bin 945 TL oldu.

    İstanbul AVM lerinde metrekare başına düşen ciro 6 bin 494 lira #1

    Sektörlerden ayakkabı kazandı

    AA'nın haberine göre, söz konusu dönemde endeks kategoriler bazında incelendiğinde artış oranı ayakkabıda yüzde 142,8, teknolojide yüzde 140, giyimde 126,6, hipermarkette yüzde 125,6, yiyecek-içecekte yüzde 129 ve diğer kategorisinde yüzde 130,2'lik artış yaşandı.


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