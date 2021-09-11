İstanbul, Avrupa'nın 1 numaralı şehri seçildi

Travel and Leisure dergisi, 11 Ocak-11 Mayıs tarihleri arasında yapılan oylamayla İstanbul'u 91.32 puanla "Avrupa'nın 1 numaralı şehri" seçti.

İstanbul tüm köşeleri ile turizmin önemli merkezlerinden olmayı başarı ile sürdürürken bu başarı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın duyurduğu bir birincilikle taçlandı.

İstanbul Valisi Yerlikaya, Travel and Leisure dergisinin bu yılki "Dünyanın En İyileri Ödülleri"nde İstanbul'un Avrupa'nın 1 numaralı kenti seçildiğini duyurdu.

“AVRUPA'DAKİ ŞEHİRLER ARASINDA İSTANBUL ZİRVEDE”

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, "Avrupa'daki şehirler arasında İstanbul zirvede. İstanbul, Avrupa'nın 1 numaralı şehri.

DÜNYANIN EN İYİLERİ ÖDÜLLERİNDE FAVORİ ŞEHİR

Travel and Leisure'nin bu yılki 'Dünyanın En İyileri Ödülleri'nde binlerce kişi İstanbul'u favori şehir olarak seçti. Bu gurur hepimizin." açıklamasını yaptı.

İSTANBUL, 91.32 PUANLA BİRİNCİ

Dergi tarafından yapılan ankete katılanların son 3 yıllık tecrübelerine göre 11 Ocak-11 Mayıs tarihleri arasında yapılan oylamayla İstanbul, 91.32 puanla birinci oldu.

İSTANBUL’UN KÖŞELERİNDEN ÖVGÜ İLE SÖZ EDİLDİ

İstanbul'un bitmeyen cazibesiyle her zaman tarihin buluşma noktası olduğu, Topkapı Sarayı ve Ayasofya gibi tarihi mekanların olduğu ifade edilen değerlendirme yazısında Nişantaşı ve Galataport gibi modern çekiciliğin olduğu yerlere değinilerek İstanbul Havalimanı'ndan da övgüyle bahsedildi.