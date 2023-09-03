İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

AA
İstanbul Boğazı, Oral B Challenge İstanbul Triatlonu nedeniyle çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.
Boğaz'ın gemi trafiğine kapatılması ile ilgili Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden bir açıklama yapıldı.
Boğaz trafiği, 03.30'dan itibaren çift yönlü olarak askıya alındı.
Kararın nedeni: Uluslararası 2023 Yılı İstanbul Triatlonu yüzme yarışları
Yapılan açıklamada, şu bilgi paylaşıldı:
Türkiye Tiratlon Federasyonu Başkanlığı'nın koordinatörlüğünde düzenlenen Oral B Challenge Uluslararası 2023 Yılı İstanbul Triatlonu yüzme yarışları nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği 03.30'dan itibaren çift yönlü olarak askıya alınmıştır.