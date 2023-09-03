İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı Bugün İstanbul'da triatlon düzenleniyor. Bu etkinlik Boğaz'daki trafiği etkiledi.

AA

İstanbul Boğazı, Oral B Challenge İstanbul Triatlonu nedeniyle çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.

Boğaz'ın gemi trafiğine kapatılması ile ilgili Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden bir açıklama yapıldı.

Boğaz trafiği, 03.30'dan itibaren çift yönlü olarak askıya alındı.

Kararın nedeni: Uluslararası 2023 Yılı İstanbul Triatlonu yüzme yarışları

Yapılan açıklamada, şu bilgi paylaşıldı: