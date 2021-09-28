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- İstanbul Boğazı’nda arızalanan yük gemisi kurtarıldı
İstanbul Boğazı’nda arızalanan yük gemisi kurtarıldı
KEGM, Twitter hesabından İtalya’dan Bulgaristan’a seyir halindeyken Haydarpaşa mendireği açıklarında makine arızası yapan yük gemisinin kurtarıldığını aktardı.
- AA
- 28.09.2021 - 11:11
- Güncelleme : 28.09.2021 - 11:23
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), İtalya’dan Bulgaristan’a seyir halindeyken Haydarpaşa mendireği açıklarında makine arızası yapan yük gemisinin kurtarıldığını bildirdi.
AHIRKAPI’YA DEMİRLENDİ
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İtalya’dan Bulgaristan’a seyir halindeyken Haydarpaşa mendireği açıklarında makinesi arızası yapan 90 metre boyundaki Doğan isimli dökme yük gemisi, Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda kılavuz kaptanımız ve Mehmetçik römorkörümüz refakatinde Ahırkapı’ya emniyetle demirletildi."
İstanbul Boğazı’nda arızalanan yük gemisi kurtarıldı VİDEO