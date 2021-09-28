Euro
10.3718
0.52%
Dolar
8.8735
0.64%
Altın
497.3
0.22%
Borsa
1.386
-0.43%
Bitcoin
373.822
-3.93%
EXEN Coin
19.98
-6.41%
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 21 C

    İstanbul Boğazı’nda arızalanan yük gemisi kurtarıldı

    KEGM, Twitter hesabından İtalya’dan Bulgaristan’a seyir halindeyken Haydarpaşa mendireği açıklarında makine arızası yapan yük gemisinin kurtarıldığını aktardı.
    • AA
    • 28.09.2021 - 11:11
    • Güncelleme : 28.09.2021 - 11:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul Boğazı’nda arızalanan yük gemisi kurtarıldı

    Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), İtalya’dan Bulgaristan’a seyir halindeyken Haydarpaşa mendireği açıklarında makine arızası yapan yük gemisinin kurtarıldığını bildirdi.

    AHIRKAPI’YA DEMİRLENDİ

    Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "İtalya’dan Bulgaristan’a seyir halindeyken Haydarpaşa mendireği açıklarında makinesi arızası yapan 90 metre boyundaki Doğan isimli dökme yük gemisi, Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda kılavuz kaptanımız ve Mehmetçik römorkörümüz refakatinde Ahırkapı’ya emniyetle demirletildi."

    İstanbul Boğazı’nda arızalanan yük gemisi kurtarıldı VİDEO

    İstanbul Boğazı’nda arızalanan yük gemisi kurtarıldı #1

    İstanbul Boğazı’nda arızalanan yük gemisi kurtarıldı #2

    İstanbul Boğazı’nda arızalanan yük gemisi kurtarıldı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir