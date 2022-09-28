İstanbul Boğazı'ndan geçen gemilerin yükü arttı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı’ndan geçen gemi sayısının azalmasına rağmen yük miktarının 16 yılda yüzde 40 arttığını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Boğaz'dan gemi geçiş sayılarıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada gemilerin yük oranlarının arttığını vurguladı.

Son yıllarda verilen verilere göre, İstanbul Boğazı’ndaki gemi geçiş sayılarının azaldığı tespit edildi.

Daha az gemiyle daha fazla yük

Bunun yanı sıra denizcilik sektöründeki taşıma maliyetlerini düşürmek amacıyla gemilerin boyut ve tonajları ile birlikte taşınan yük miktarlarının arttığına işaret edilen açıklamada, "daha az gemiyle daha fazla yük taşındığı" kaydedildi.

Yük miktarında yüzde 40’lık artış yaşandı

2005 yılında İstanbul Boğazı’ndan 54 bin 794 gemi geçişi gerçekleşti. Geçen gemilerin gross tonajı 468 milyon 105 bin, net tonajı 246 milyon 824 bin, taşınan yük miktarı da 334 milyon 51 bin metrik ton oldu. 2021 yılında ise gemi geçiş sayısı 38 bin 551 olurken, gross tonaj 631 milyon 921 bin, net tonajı 341 milyon 742 bin ve taşınan toplam yük 465 milyon 357 bin metrik tona ulaştı. Böylece 2005 yılına göre taşınan yük miktarında yüzde 40’lık bir artış yaşandı.

Tehlikeli yük cinsinde de artış yaşandı

İHA'nın haberine göre, aynı dönemde 200 metre üzerindeki gemilerin sayısı da yüzde 51 artışla 3 bin 503’ten 5 bin 306’ya çıkarken, tehlikeli yük cinsinde de artış yaşandı.

Her geçen yıl seyir emniyet riski de artıyor

Gemi boyutu ve tonajı, taşınan toplam yük miktarı, yük cinsi ile risk teşkil eden 200 metre ve üzeri gemilerin geçiş sayılarının artmasıyla her geçen yıl seyir emniyeti açısından riskin de arttığı belirtildi.