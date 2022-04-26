İstanbul Borsası güne yükselişle başladı

Küresel piyasalar merkez bankalarının faiz kararlarına odaklanmışken ve yön arayışını sürdürürken Borsa İstanbul pozitif seyrini devam ettiriyor.

Küresel piyasalar ekonomik aktiviteye dair endişelerle risk iştahı düşük seyrediyor. Buna karşın, Borsa İstanbul'un açılışında BIST 100 endeksi, güne önceki kapanışa göre 15,51 puan yüzde 0,62 artışla 2.498,11 puandan başlangıç yaptı.

Bankacılık ve holding endeksi artışta

Bankacılık endeksi yüzde 0,37 ve holding endeksi yüzde 0,80 artış kaydetti.

En fazla madencilik kazandırdı

Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en çok kazandıran yüzde 1,22 ile madencilik oldu.

BIST 100 endeksi, dün BBVA'nın Garanti için gönüllü pay alım teklifi fiyatını 12,20 liradan 15 liraya yükseltmesiyle bankacılık sektörü hisseleri öncülüğünde yükselişe geçti ve günü yüzde 0,41 artışla 2.482,60 puandan tamamladı.

Destek ve direnç konumu

AA'nın haberine göre analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.440 ve 2.370 seviyelerinin destek, 2.550 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.