Borsa İstanbul'da açığa satışta yukarı adım kuralına devam

Borsa İstanbul'da satışlardan doğan yatırımcı zararının büyümemesi için açığa satışta bazı kurallar uygulanmaya devam ediliyor.

Borsa İstanbul'da bankacılık sektöründe derinleşen satışların genele yayılması ile endekse bağlı devre kesici sistemi çalışırken, BIST 100 endeksi yüzde 5,26 değer kaybıyla 3.199,54 puandan kapandı.

Karar 14 Eylül'den itibaren devam ediyor

Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylara yönelik 14-19 Eylül'de uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugünkü seansta da devam etme kararı aldı.

Karar, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda açığa satış işlemini kapsıyor

Borsa İstanbul'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan açıklamasında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca BIST 50 endeksinde yer alan paylarda açığa satış işleminin yapılabildiği anımsatıldı.

Satışlar en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden yapılacak

AA'nın haberine göre, söz konusu paylara yönelik getirilen açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının, bugünkü seansta da uygulanmasına karar verildiği aktarılan açıklamada şöyle:

"Açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir.





Seçeneğin işaretlenmesi uyarısı

Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir."