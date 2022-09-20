Petrol
92.32
0.35%
Euro
18.3982
0.37%
Dolar
18.2997
0.03%
Altın
983.9
-0.02%
Borsa
32
0.00%
Bitcoin
358.650
4.39%
BTXN Coin
8.03
0.37%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 17 C

    Borsa İstanbul'da açığa satışta yukarı adım kuralına devam

    Borsa İstanbul'da satışlardan doğan yatırımcı zararının büyümemesi için açığa satışta bazı kurallar uygulanmaya devam ediliyor.
    • 20.09.2022 - 09:11
    • Güncelleme : 20.09.2022 - 09:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Borsa İstanbul'da açığa satışta yukarı adım kuralına devam

    Borsa İstanbul'da bankacılık sektöründe derinleşen satışların genele yayılması ile endekse bağlı devre kesici sistemi çalışırken, BIST 100 endeksi yüzde 5,26 değer kaybıyla 3.199,54 puandan kapandı.

    Karar 14 Eylül'den itibaren devam ediyor

    Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylara yönelik 14-19 Eylül'de uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugünkü seansta da devam etme kararı aldı.

    Karar, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda açığa satış işlemini kapsıyor

    Borsa İstanbul'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan açıklamasında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca BIST 50 endeksinde yer alan paylarda açığa satış işleminin yapılabildiği anımsatıldı.

    Borsa İstanbul da açığa satışta yukarı adım kuralına devam #1

    Satışlar en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden yapılacak

    AA'nın haberine göre, söz konusu paylara yönelik getirilen açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının, bugünkü seansta da uygulanmasına karar verildiği aktarılan açıklamada şöyle:

    "Açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir.

    Borsa İstanbul da açığa satışta yukarı adım kuralına devam #2

    Seçeneğin işaretlenmesi uyarısı

    Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir."


    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Advertorial

    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Hadise'nin eski aşkı Sinan Akçıl, Mehmet Dinçerler'e sahip çıktı
    Magazin

    Hadise'nin eski aşkı Sinan Akçıl, Mehmet Dinçerler'e sahip çıktı

    Ford Otosan, yüzde 100 elektrikli kamyonunu tanıttı
    Otomobil

    Ford Otosan, yüzde 100 elektrikli kamyonunu tanıttı

    Görüş Bildir