İstanbul Borsası'ndan, yarınki işlemlerde 10 günlük takas süresi Uzun süren resmi tatiller öncesinde Borsa'nın işlemleri için çözüme dönük karar ve tarihler açıklanıyor.

AA

Gelecek hafta salı günü Kurban Bayramı olması nedeniyle Borsa İstanbul 3,5 günlük tatile giriyor.

Borsa, tatil nedeni ile sarkan takas zamanlarını ve arife günü çalışma saatleri aktardı.

Borsa İstanbul'da, yarın gerçekleştirilecek işlemlerin takası 3 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Borsa'da, 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günü yapılacak işlemlerin takası ise 4 Temmuz Salı günü yapılacak.

Yatırımcı gelecek hafta pazartesi ya da arife günü geçekleştirdiği işlemlerin nakit gerçekleşmesi için ise 4 Temmuz'u bekleyecek. Kurumda, 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günü yapılacak işlemlerin takası ise 4 Temmuz Salı günü yapılacak.

Nakde dönmek isteyen hisse senedi yatırımcıları için son şans

Borsa İstanbul'da, tatil nedeniyle Kurban Bayramı öncesi nakde dönmek isteyen hisse senedi yatırımcıları için bugün son şans olarak dikkati çekiyor.

İşlemlerin takası işlemin gerçekleştiği günden iki işlem günü sonrası çalışıyor

Borsa İstanbul pay piyasalarında işlemlerin takası "T+2"de, yani işlemin gerçekleştiği günden iki işlem günü sonrası çalıştığı için bugün gerçekleştirilen bir hisse senedi işleminin tahsilat ve ödemesi pazartesi günü yapılacak, yarın işlem yapan yatırımcının tahsilat ve ödemeleri ise 10 gün sonraya, 3 Temmuz'a kalacak.

Arife günü çalışma saati

Arife günü borsada işlemler 12.40'a kadar gerçekleştirilebilecek

Arife günü 3,5 günlük tatil öncesinde Pay Piyasaları saat 09.40'ta açılış seansı ile güne başlayacak ve sürekli müzayede işlemleri 10.00 ile 12.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Kapanış seansı, emir toplama ve kapanış fiyatından işlemler ise saat 12.30 ile 12.40 arasında yapılacak.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ise arife günü işlemler saat 09.30'da başlayacak ve seans, pay sözleşmeleri, endeks ve diğer sözleşmelerde saat 12.40'ta sonlanacak.

Borçlanma Araçları Piyasası'nda salı günü aynı gün valörlü Repo Karşılığı Menkul Kıymet Bildirimi işlemleri 11.50'ye kadar, diğer aynı gün ve ileri valörlü işlemlerin hepsi saat 11.30’a kadar yapılacak.

Borsa'nın seyri

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün satış ağırlıklı bir seyir izlemesinin ardından yeni günde saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 altında 5.175 seviyesinde bulunuyor.