Petrol
112.42
2.83%
Euro
16.14
-1.26%
Dolar
14.77
-0.60%
Altın
941.33
-1.12%
Borsa
2054
0.58%
Bitcoin
580.075
-0.29%
BTXN Coin
38.73
-2.66%
Bitexen
1ºC
İstanbul
Açık 1 C

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi işçilerine yüzde 54,44 zam

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, işçileri enflasyona ezdirmeyeceğini belirterek yüzde 54,44 oranında zam uygulanacağını duyurdu.
    • ANKA
    • 13.03.2022 - 21:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul Büyükşehir Belediyesi işçilerine yüzde 54,44 zam

    İBB’de süren toplu toplu iş sözleşmesi görüşmelerine ilişkin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir açıklamada bulundu.

    Sosyal medya hesabından açıklama yapan İmamoğlu, "İBB işçilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz" diyerek işçilere yapılacak zam oranını açıkladı:

    "YÜZDE 54,44 ORANINDA ARTIŞA GİDİYORUZ"

    "Toplu sözleşme görüşmelerimiz devam ediyor. Bu süreçte çalışanlarımızın mağdur olmamaları için ücretlerinde %54,44 oranında artışa gidiyoruz. Tüm işçilerimize hayırlı olsun."

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi işçilerine yüzde 54,44 zam #1


    İlginizi Çekebilir

    İstanbul'da çalıştığı bankadan para çalan şahıs serbest bırakıldı
    3. Sayfa

    İstanbul'da çalıştığı bankadan para çalan şahıs serbest bırakıldı

    Trabzon’da otobüste her kart basımında, ‘o sene bu sene’ sesi duyuldu
    3. Sayfa

    Trabzon’da otobüste her kart basımında, ‘o sene bu sene’ sesi duyuldu

    Ücretsiz borsa takip uygulaması için kaydolun!
    Meta Trader

    Ücretsiz borsa takip uygulaması için kaydolun!

    Görüş Bildir