İstanbul Büyükşehir Belediyesi işçilerine yüzde 54,44 zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, işçileri enflasyona ezdirmeyeceğini belirterek yüzde 54,44 oranında zam uygulanacağını duyurdu.

İBB’de süren toplu toplu iş sözleşmesi görüşmelerine ilişkin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İmamoğlu, "İBB işçilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz" diyerek işçilere yapılacak zam oranını açıkladı:

"YÜZDE 54,44 ORANINDA ARTIŞA GİDİYORUZ"

"Toplu sözleşme görüşmelerimiz devam ediyor. Bu süreçte çalışanlarımızın mağdur olmamaları için ücretlerinde %54,44 oranında artışa gidiyoruz. Tüm işçilerimize hayırlı olsun."