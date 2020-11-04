İstanbul, dünyada önde gelen 35 şehir arasında yer alıyor

İstanbul, verilere bakıldığında ekonomi açısından Türkiye'nin kalbi konumunda. Yeni paylaşılan bir rapora göre de dünya sıralamasındaki yeri giderek yükselecek.

HSBC Grubu tarafından "Şehrimizin Bir geleceği Var" serisi kapsamında hatırlanan bir rapora göre, İstanbul, güçlü yanları, büyük ölçekli altyapı yatırımları, daha katma değerli, daha yenilikçi ve daha yaratıcı bir ekonomik yapıyı hedefleyen stratejik vizyonuyla, küresel ekonomide daha önemli bir konuma gelecek.

Hazırlanan raporda, şehirler, finans, ticaret, sanayi ve diğer birçok sektördeki faaliyetler için küresel çapta rekabet eden merkezler ele alınıyor. Ve İstanbul, mal ve hizmet akışı açısından dünya genelinde önde gelen 35 şehir arasında bulunuyor.

ŞEHİRLER, KORONAVİRÜS SALGINI SONRASINDA GELİŞECEK REKABETE HAZIRLANMALI

Büyükşehirlerin, koronavirüs salgını sonrasında küresel ekonomideki önemlerini artırabilmeleri için yapılacak çok faaliyetler var.

İstanbul, Dubai, Abu Dabi, Kahire ve Riyad'ın mercek altına alındığı raporlar, salgının öncelikleri tekrar belirlemek ve alışılagelmişin dışında düşünmek için büyük bir fırsat olduğuna dikkati çekiyor.

İSTANBUL DOĞAL BİR ULUSLARARASI TİCARET MERKEZİ

İstanbul raporuna göre, kentin dünya ekonomisindeki yeri yükselecek. Kentin Asya ile Avrupa arasındaki köprü konumu, büyük bir kıtalararası ticaret, perakende ve lojistik merkezi haline gelmesine katkıda bulunacak.

TÜRKİYE'Yİ TERCİH EDEN TEDARİKÇİ ORANI ARTTI

Uluslararası ticaret, şehrin gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 15'ini oluşturuyor. Hong Kong merkezli denetim şirketi QIMA'nın dünyanın önde gelen 200 markası ile yaptığı anket, Türkiye'yi tercih eden tedarikçi oranının yüzde 4'ten yüzde 9'a yükseldiğini gösteriyor.

Türkiye'nin payındaki artış büyük ölçüde AB merkezli şirketlerden kaynaklanıyor. 2019'da "En fazla tedarik sağladığınız ilk 3 ülke hangisidir?" sorusuna AB merkezli şirketlerin yüzde 14'ü Türkiye yanıtı verirken 2020'de bu oranın yüzde 30'a çıktığı görülüyor.

MAL VE HİZMET AKIŞI AÇISINDAN ÖNDE GELEN 35 ŞEHİR ARASINDA

Rapora göre, İstanbul doğu ile batı arasında yetenek, ticaret, finans, yatırım ve turizm anlamında önemli bir koridor görevi görüyor.

İstanbul, global şirketler ve genel merkezleri, sermaye piyasaları ve mal ve hizmet akışı açısından dünya genelinde önde gelen 35 şehir arasında yer alıyor. Şehrin uluslararası rekabet gücü için sektörel çeşitliliğe odaklanması kentin küresel bağlantılarını daha da güçlendirmesini sağlayacak.

İstanbul ekonomisi 1990'lı yılların ortalarından bu yana OECD'deki en hızlı büyüyen ekonomiler arasında yer alıyor. Söz konusu trend, önemli ölçüde büyüme gösteren sektörler arasında bulunan finans, profesyonel hizmetler, mühendislik, bilim ve BT ile hizmet ekonomisine doğru yapısal geçişi yansıtıyor.

İLK 100 İNOVASYON EKOSİSTEMİ ARASINDA 16. SIRADA

Startup Genome'nin Küresel Startup Ekosistemi 2020 Raporu'na göre İstanbul, finansmana erişim, girişim sermayesi faaliyetleri ve pazar erişimi alanlarındaki performansıyla gelişmekte olan ilk 100 inovasyon ekosistemi arasında 16. sırada yer alıyor.

TEKNOLOJİ ODAKLI FİRMA SAYISI BAKIMINDAN DÜNYANIN İLK 50 ŞEHRİ ARASINDA

İçerisinde faaliyet gösteren yaklaşık 2 bin 500 ileri teknolojiye sahip firma ile İstanbul, teknoloji odaklı firma sayısı açısından küresel olarak ilk 50 şehirden biri olma özelliği taşıyor.

"İSTANBUL, DÜNYANIN EN BÜYÜK, EN GÜÇLÜ VE ÇOK YÖNLÜ EKONOMİLERİNDEN"

Açıklamada rapora ilişkin değerlendirmeleri yer alan HSBC Türkiye Genel Müdürü Selim Kervancı, İstanbul'un, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en büyük, en güçlü ve çok yönlü ekonomilerinden biri olduğunu vurguladı.