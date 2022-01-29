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    İstanbul Havalimanı 2021'de yolcu sayısıyla Avrupa'nın zirvesine oturdu

    İstanbul Havalimanı, 2021 yılında ağırladığı 36 milyon 988 bin 563 yolcuyla Avrupa havalimanları arasında yolcu sayısı sıralamasında birinci sıradaki yerini korudu.
    • DHA
    • 29.01.2022 - 16:27
    • Güncelleme : 29.01.2022 - 16:33
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    İstanbul Havalimanı 2021'de yolcu sayısıyla Avrupa'nın zirvesine oturdu

    Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI), yolcu sayısı bakımından 2021 yılında Avrupa'nın en işlek havalimanlarını açıkladı.

    ÜST ÜSTE İKİ YILDIR ZİRVEDE

    2020'de de 23,4 milyon yolcu ağırlayarak birinci olan İstanbul Havalimanı, 2021'de de 36 milyon 988 bin 563 yolcuyla ikinci üst üste iki yıl Avrupa'nın zirvesinde yer aldı.

    Avrupa'daki havalimanlarında geçen yıl, salgın öncesini ifade eden 2019 yılına oranla 1,4 milyar yolcu kaybı yaşandı. 2021'de yolcu trafiği 2020'ye göre yüzde 37 oranında artış gösterse de 2019'a kıyasla yolcu sayısında azalma yüzde 59 oranında gerçekleşti.

    İstanbul Havalimanı 2021 de yolcu sayısıyla Avrupa nın zirvesine oturdu #1

    ŞEREMETYEVO ULUSLARARASI HAVALİMANI İKİNCİ OLDU

    İstanbul Havalimanı'nı 30 milyon 943 bin 456 yolcuyla Rusya'nın başkenti Moskova'daki Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı, 26 milyon 201 bin 698 yoluyla Fransa'nın başkenti Paris'teki  Charles De Gaulle Havalimanı takip etti. Amsterdam Schiphol Havalimanı 25,4 milyon yolcu ile dördüncü, Moskova Domodedovo Havalimanı 25 milyon yolcu ile beşinci sırada yer aldı.

    İstanbul Havalimanı'nda 2021'de toplam 280 bin 109 uçuş gerçekleşti.

    İstanbul Havalimanı 2021 de yolcu sayısıyla Avrupa nın zirvesine oturdu #2

    SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI 6'NCI, ANTALYA HAVALİMANI 9'UNCU

    İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ağırladığı 24,9 milyon yolcu ile 6'ncı sırada yer alırken, Frankfurt Havalimanı ise 24,8 milyon yolcu ile yedinci sırada yer aldı. Antalya Havalimanı 21,3 milyon yolcu ile listenin dokuzuncu sırasında yer alırken, salgın öncesinde Avrupa'daki en yoğun havalimanı olan Londra Heathrow Havalimanı 19 milyon yolcu ile listenin 10'ncu sırasında yer aldı.


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